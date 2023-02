ARSENAL IZGUBIO PROTIV CITYJA! Mrtva utrka za naslov u Engleskoj

I dok se po Europi igraju utakmice Lige prvaka, u Engleskoj Arsenal i Manchester City odigrali su odgođenu utakmicu 12. kola Premiershipa u Londonu.

Na kraju City je bio uspješniji od Topnika i pobijedili su 3:1 i tako izbili na prvo mjesto na tablici s jednakim brojem bodova kao Arsenal 51., ali s boljom gol razlikom, no i s utakmicom više.

Ako se još doda i Manchetser United koji za vodećima zaostaje samo pet bodova, čeka nas neizvjesna borba za prvaka engleske u narednim mjesecima.

Bolji City

City je poveo u 24. minuti preko De Bruynea, ali je domaćin izjednačio iz penala u 42. minuti, a precizan za topnike bio je Saka.

Drugo poluvrijeme je otišlo u potpunosti na stranu Cityja, koji je poveo u 72, minuti odličnim golom Grealish sa 15-ak metara nakon kombinacije Haalanda i Gundogana, da bi pobjedu osigurao Haaland golom u 82 minuti, na dodavanje De Bruynea.

Manchester City back on top of the Premier League after a momentum-swinging 3-1 win at Arsenal. De Bruyne, Grealish and Haaland all scored.#AFC still have a game in hand but #MCFC now top on goal difference.📈 pic.twitter.com/wmuFpTsFln

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 15, 2023