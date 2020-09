ARSENAL DOZVOLJAVA GLEDATELJE NA STADIONU! Lutrija tko će na Emirates

Engleski prvoligaš Arsenal objavio je u srijedu na svojim službenim stranicama da će navijači od 3. listopada moći s tribina pratiti domaće utakmice u ograničenom broju.

Tada će na Emiratesu gostovati Sheffield United, a klub će održati posebno izvlačenje za vlasnike sezonskih ulaznica kako bi se odredilo tko može doći gledati utakmicu.

Pritom će se poštivati svi zahtjevi nadležnih tijela i zdravstvenih službi u Velikoj Britaniji. Prva domaća utakmica Arsenala u sezoni 2020./21. protiv West Hama igra se 20. rujna pred praznim tribinama.

Arsenal are planning to allow fans back into the Emirates Stadium for the Premier League game in October.

