ARSENAL DOVEO POJAČANJE ZA NASTAVAK SEZONE: Nekadašnje čudo od djeteta u Premier ligi

Nekadašnje čudo od djeteta kojeg je doveo Real iz Madrida kada je imao samo 16. godina, Martin Odegaard, kao što se najavljivalo prešao je u Arsenal na posudbu do kraj sezone, objavili su iz oba kluba.

Odegaard (22) je zaigrao u samo tri utakmice Reala u La Ligi, a mediji su nagađali da će prijeći u Real Sociedad gdje je prošlu sezonu proveo na posudbi.

“Sjajno je da smo osigurali Odegaarda da bude s nama do kraj sezone”, izjavio je trener Arsenala Mikel Arteta.

“Iako je još mlad, igrao je na vrhunskoj razini neko vrijeme. Martin će nam ponuditi kvalitetnu ofenzivnu opciju i svi smo jako uzbuđeni što ga možemo uključiti u naše planove do svibnja.”

💬 "Every time I heard about the club, I had a good feeling. And now I'm here. So I think it's maybe meant to be."









📺 Watch Martin Odegaard's first interview in full 👇

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021