ARIJAN ADEMI IMA NOVI KLUB! Dinamo ostao bez dugogodišnjeg kapetana za sitan novac

Saga oko inozemnog transfera dugogodišnjeg kapetana Dinama Arijana Ademija došla je svome kraju pa je bivši modri potpisao trogodišnji ugovor s kineskim Beijing Gouanom.

Ademi će od 20. ožujka i službeno postati igrač kineskog prvoligaša, a Dinamo će za svojeg kapetana dobiti milijun eura odštete, dok će Arijan zarađivati milijun i 650 tisuća eura po sezoni.

Kako sada stvari stoje, Ademi bi oproštajnu utakmicu od modrog dresa trebao odigrati na Maksimiru 19. ožujka protiv Rijeke.

Chinese media are reporting that Arijan Ademi to Beijing Guoan F.C. is a done deal.

