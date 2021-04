ANTU KOSTELIĆA SAMO JE JEDNO TIŠTILO? ‘Pa, kako su mi mogli govoriti da sam zlostavljač i tiranin’?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ante Kostelić. Vele da više nije trener. Ne, birokratski nije trener, ali on će uvijek biti trener. Vrhunski trener. Zacijelo nema tipa, trenera kojeg je toliko ljudi istovremeno i hvalilo i ogovaralo. Zašto se lagati, nakon silnih, veličanstvenih, superiornih uspjeha sestre i brata Janice i Ivice Kostelić njihov otac Ante bio je na meti razgovora u kojem se nisu osporavale njegove zasluge, ali su ga neminovno stizale kritike. Poput onih o tjeranju djece na nadljudske napore, o teroru, pa čak i zlostavljanju svojih potomaka, sve kako bi se pošto-poto dosegao uspjeh.

Naravno, sve su to bile tlapnje, no tlapnje koje su zaživjele u pričama kvazi-stručnjaka koji u životu nisu odgojili svoju djecu ni da kažu zorom – dobro jutro.

Kao roditelj Ante Kostelić zarana je svoju djecu naučio ljubavi prema prirodi, planini, treningu, vježbanju, trudu, odricanju. On je svoje slobodno vrijeme podario djeci, nije televiziji, internetu, gostionici, ljubavnicama, bogaćenju ili karijeri.

Sati, dani i godine provedene na ledenjacima, stazama i planinarskim domovima urodili su plodom. Ante osim što je bio roditelj bio je i trener, neprikosnoven, oštar i pr vičan. Kakvi su, uostalom, svi uspješni treneri svijeta. Njegova uloga je bila tim teža što je Janici i Ivici bio roditelj, nipošto lakša. On kaže:

„Pazi, skijanje nije počelo s Janicom i Ivicom pa njih ni ne bi bilo da ovdje nije postojala tradicija skijanja! Da smo sve digi na nešto viši nivo, to je točno, ali, kažem, ništa se ne bi dogodilo da se na ovim prostorima nije skijalo i ranije. Pa što ti misliš da u moje vrijeme nije bilo odličnih skijaša u Zagrebu? Pazi, odličnih! Ali, postojao je i labirint iz kojeg se nije moglo. Da nismo dobili državu, misliš da bi Janica i Ivica našli izlaz iz labirinta? Ne. Skijanje je bilo rezervirano za Slovence, isto kao što je nogomet bio za nas ostale, pa košarka, rukomet”…









Ipak, ljudi kakvi već jesu, i tu su nalazili elemente urote, pa su tvrdili da je to sve što čini svojoj djeci nehumano i nepošteno. Pritom nitko nije pitao djecu uživaju li u svemu ili ne. A da nisu u tome uživali niti Janica niti Ivica ne bi nikad postigli jednu jedinu pobjedu u Svjetskom kupu, kamoli na desetke koliko su ih izvojevali.

„Kao prvo, glavna stvar sportaša bi trebala biti ljubav prema sportu, nikako ne novac i afirmacija. Iskonsko zadovoljstvo da radiš to što voliš. Ako tako pravilno postaviš stvari uvijek ćeš imati motiva i nećeš imati problem s ciljevima. Abraham Lincoln rekao je: “Ne možete ostvariti uspjeh, samo ako odustanete”. Svima je dostupno tek jedno, a to je upornost. Možda nećeš biti najbolji na svijetu jer to ovisi o puno čimbenika koji nisu pod tvojom kontrolom. No pod tvojom kontrolom je samo to da ne odustaneš”.

Kasnije, kada su njegova nekadašnja uspješna djeca u sportu roditelji, kada ima vremena Ante Kostelić posvetio se mladim hrvatskim skijaškim naraštajima. I gle, kako to? Opet je naročito uspješan! Zbog terora? Zlostavljanja?









Kostelić, otac i danas djed, jednostavno obožava svoju muku. Ne srami se reći:

“Često su nas pitali zašto se mučimo i što nam sve to još uvijek treba. Nemamo na to racionalan odgovor, nas u svemu drži neviđena strast prema borbi u kojoj si, za razliku od većine drugih sportova, uvijek u opasnosti da stradaš. Pa nas onda pitaju što će nam taj spust za dva boda, zar ne bi bilo bolje poštedjeti Ivicu, Eliasa, Janicu, Ali, naš je rezon, ako se voliš boriti, nećeš da ti se mač ohladi”.

Njegove riječi odzvanjaju:

“To što smo mi prošli nikad nije ispričano i to nitko ne zna, a i da ispričam što smo sve radili, nitko mi ne bi vjerovao. Jer, kako kaže jedan moj prijatelj, moja priča izgleda kao da je priča Münchausen, samo kaj se to nama stvarno dogodilo. Iz sadašnje perspektive to bi bila demagogija i zato je ne volim pričati. Ljudi ne volje istinite i obične priče, ljudi vole gospodare prstenova.“