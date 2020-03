Antonio Cassano: ‘Čovjek je 15 godina u vrhu. Bolji je od Maradone!’

Mnogo se rasprave vodi tko je najbolji nogometaš u povijesti. Jedni će reći kako je to Pele, drugi će istaknuti kako je to Maradona, ima i onih koji govore kako je to Zidane, pa Ronaldinho i možemo tako u nedogled.

Bivši reprezentativac Italije, Antonio Cassano na pitanje koga smatra boljim, Messija ili Maradonu, nije ni dvojio sekunde tko je po njemu bolji.

“Lionel Messi. Čovjek radi to uspješno već 15 godina. Maradona je u svoje vrijeme radio stvari koje nisu ranije viđene, ali je to radio četiri maksimalno pet godina. Messi ima nevjerojatno konstantu”.

Također je istaknuo kako je Messi postigao preko 700 pogodaka i ima preko 300 asistencija te da fanovi Maradone moraju priznati kako je bolji Messi.

Bila to istina ili ne, teško se to može procjeniti, ali mnogi u Argentini ne smatraju Messija boljim od Maradone jer nije postigao uspjeh s reprezentacijom.