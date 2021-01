ANTE KOSTELIĆ ZA DNEVNO: ‘Što ima naš rukomet, a košarka nema?’

On ima reference govoriti i o rukometu i o skijanju. Ovih dana upravo su ova dva sporta u prvom planu, žarištu zanimanja. Ante Kostelić bio je vrhunski rukometaš, a svjetsku slavu dosegao je kao trener svoje djece, sestre i brata Janice i Ivice Kostelić, oboje su postali dio društva najznamenitijih skijaša svih vremena.

Svaki razgovor s Antom Kostelićem je vrhunski doživljaj, za svakog reportera. Ne prati Ante samo skijanje, on je pasionirani promatrač sporta, kao i svaki trener bilo koje, ali zaista vrhunskog sporta. U zadnje vrijeme razgovaramo tako o rukometu, ta dani su svjetske smotre u Egiptu.

Ante Kostelić je tip koji ne voli davati paušalne, općenite ocjene o događajima, on se trudi stvari sagledati kao cjelinu. Nakon prvog nastupa Hrvatske protiv Japana, osvrnuo se na tu slabu igru i ‘nezasluženo’ osvojeni bod.

‘Možda mi razmišljamo kako nitko drugi nema pravo napredovati u rukometu. Japanci su napredovali, sami po sebi su već sustavni, doveli su trenera iz rukometne zemlje, Islanda’, ispričao nam je Ante Kostelić.

‘Kako smo mi to već napredovali otkako je hrvatske neovisnosti. Uostalom, i ja sam sa svojom djecom napredovao dolaskom hrvatske države. Da je ostalo kako je bilo, a takva su bila vremena, morali bismo postati Slovenci da bi se u skijanju uopće imali priliku dokazati. Ja sam dolaskom Hrvatske odmah zaključio – ‘Ovo je i naša šansa i naš adut’. I uspjeli smo. Rukomet je također doživio renesansu u samostalnoj Hrvatskoj…’, dodao je.









Da, mi često uzlet rukometa uspoređujemo s nestankom košarke. Nekad je iza neupitnog nogometa na prvom mjestu popularnosti neupitno stajala košarka, a na trećoj poziciji nerijetko je bio vaterpolo, tek onda bi došao rukomet. Danas je rukomet siguran drugi, zbog sjajnih uspjeha reprezentacije?

‘U pravu ste. Košarka je doslovce nestala, ništa se nije tako u hrvatskoj državi nije urušilo kao košarka. I čisto sumnjam da će se vratiti. Nažalost. A košarka i danas ima silan broj svojih zaljubljenika, pristalica. No, predugo se čeka na neki uspjeh. S druge strane, rukomet nam je ostao konkurentan u vrhunskim, europskim i svjetskim razmjerima i to drži ljude napetima, željni su stalnog dokazivanja, rukometaši su postali popularni, poželjni… Danas djeca radije treniraju rukomet nego košarku, to sve kazuje…’

Gdje je rukomet činio prave poteze, a gdje je košarka griješila?









‘U nas si mnogi utvaraju da smo još neki košarkaški značajni čimbenik. I s veseljem se pokazuje kako smo osigurali prijenose NBA utakmice tijekom noći. A za nas bi bilo bolje da prenosimo, primjerice, isto spektakularne utakmice rukometne Bundeslige. Što želim reći? Košarka živi u prošlim vremenima, u sjećanjima, snovima. Rukomet je ipak orijentiran na sadašnji trenutak. U rukometu nam igrači ne otkazuju dolaske u reprezentaciju, u košarci je to nerijedak slučaj. Košarka je bremenita i opterećena stavovima i razmišljanjima koliko smo nekad bili veliki. To u održavanju nekog sporta velikim u domaćim i svjetskim okvirima ne znači ništa. Sport je stalno dokazivanje, rukometaši su u tom neprestanom dokazivanju fantastični.’

Vaša prognoza za ovo svjetsko rukometno prvenstvo?

‘Ma, ovo natjecanje se igra pod čudnim okolnostima pandemije, rizika, a zbog toga su igrači i pomalo odsutni, zato i već ima takvih iznenađenja. Vjerujem u naše, oni znaju da ih samo uspjesi održavaju na površini. Opet, nametati im imperativ je pojava koja mi se ne sviđa. Imamo fakat sjajne igrače i što je najvažnije, kao u nogometu, imamo i kult reprezentacije. Upravo je taj kultni status nacionalne vrste košarka izgubila, pa vjerujem da će rukomet zbog tog naboja opstati na svjetskom vrhu, iako rukomet napreduje širom planete’, zaključio je Ante Kostelić.