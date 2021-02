ANTE KOSTELIĆ ZA DNEVNO: ‘Najgore je biti četvrti, ipak – glavu gore! Cijela utrka bila je milina za gledati!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Meni su utrke Svjetskog prvenstva veleslaloma u Cortini di Ampezzo bile sjajne, bilo je to pravo skijanje, antipod svega onoga što ne volim. Dakle, ja ovakve utrke jednostavno obožavam. Nije to bilo dvoransko skijanje, nego pravo nadmetanje u prirodi, na zanimljivoj podlozi, u prekrasnom ambijentu. Bilo je fantastično, da zbog nekih stvari možemo žaliti – to stoji”, dočekao nas je Ante Kostelić, čuveni skijaški trener koji je svoju djecu godinama držao u vrhu svjetskog skijanja…

“Da, najgore je na kraju biti četvrti, a to se upravo dogodilo našem Filipu Zubčiću. Šteta, jer on zaslužuje medalju u ovome društvu. Koštao ga je slab rezultata u prvoj vožnji, ona velika greška. Bojim se da je imao problema a skijama, možda nije izabrano najbolje rješenje za ovu podlogu. Znate, svaki snijeg je različit, jesu to nijanse, ali u jakoj konkurenciji i presuđuju nijanse. Jest, dao je sve od sebe u drugj vožnji ali nije bilo dostatno. U takvim utrkama se teško ispravi kiks, nažalost Zubčiću se baš to i dogodilo. Što sad, nema plakanja, ona medalja iz paralelnog veleslaloma je golemi uspjeh. Bio je četvrti u izvanrednoj, dramatičnoj utrci, nema si što predbaciti”!

Zanimalo nas je kako je vidio kiks, pad Francuza Pinturaulta. On je bio uvjerljivo najbolji u prvoj vožnji, u drugoj je pao pred kraj vožnje, a u džepu je već imao najsjajnijumedalju…

“Hmmm, možda je u drugoj vožnji mogao i malo kalkulirati, teško je tu biti pametan. Ispao je malo prenagao, da ne kažem nešto ružnije. Ovakva prilika, nevjerojatno! To dokazuje samo jednu stvar, a meni je to drago. Utrke svjetskog prvenstva u takvom ambijentu, jer Cortina je krema nad kremama, imaju svoj šarm zbog dramatičnosti, preokreta, iznenađenja. Skijanje je još uvijek zanimljivo i to me silno veseli. Velim, možemo biti tužni zbog Filipa, ali ako volimo skijanje budimo sretni da smo gledali takvu utrku. Mislim da je toga svjestan i sam Filip i ne mora biti tužan. Ima jednu medalju sa svjetske smotre, ma gdje ćeš bolje”!