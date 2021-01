ANTE KOSTELIĆ VAŠEM REPORTERU: ‘Nemojte samo pogriješiti, samo jedan jedini čovjek zaslužan je za ovakvog Filipa Zubčića!’

Ante Kostelić uživa u skijanju kao prvog dana kada je odlučio pokoriti skijaški globus. I sretan je zbog silnog napretka i rezultata Filipa Zubčića, ima uvijek neko svoje posebno razmišljanje, a voli biti brutalno precizan u recenicama koje govori:

„Prvo ovako moram reći, Filip je u 28. godini i to je napon snage. Da sad nije ostvario dobre rezultate nikad ih ne bi ostvario. To je prvo. Drugo, ja sam s njime radio na početku njegove karijere, više kao neki savjetnik ili pomoć, ali sam odmah vidio kapacitet. Realno, da ne vidim kapacitet ne bi ni radio s njime. Nevjerojatno je koliko je taj momak bio uporan i ustrajan i sve ovo što mu se događa je zaslužio. Skijanje je takav sport da nema ni najmanje muljaže, sve je podložno mjeri, sekunda, desetinka, stotinka sekunde. Nema tu ako te krene. Ili jesi ili nisi. On definitivno je”!

Ante će vam bez krzmanja reći tko je najzaslužniji za ove rezultate:

„I tu nema filozofije, uz samog sportaša uvijek je najzaslužniji njegov trener. A kod Filipa Zubčića postoji jedna krasna stvar. On 12 zadnjih godina nije mijenjao trenera. To je nevjerojatna privilegija raditi uvijek s istim trenerom, biti zadovoljan s njime, dogovarati se, znati se u dušu. Da, Marko Šuman, Filipov trener je osoba koja je s Filipom napravila nevjerojatno mnogo. Prvo, dobar je trener, drugo, onima sjajan odnos sa svojim pulenom i treće – nisu skloni improvizaciji. Sve se zna, i sada i unaprijed. To mi se dopada. Šuman je Zubčiću bio sve, i trener, i serviser, kao i kondicijski stručnjak. Svestranost trenera tu je odigrala isto važnu ulogu”.

Inače, Marko Šuman došao je u Zagreb iz Sarajeva, upravo na preporuku Ante Kostelića…

„Dobro, ja sam imao utjecaje na sve trenere, pa i kad sam na počecima karijere radio s Filipom. Ali, nisam zaista u toj priči bitan ja nego Marko Šuman”.

Za kraj, Ante nam je rekao da je sretan i što se Ivica snašao u savjetničkoj ulozi u našoj muškoj reprezentaciji…

„Ako Ivica nakon svih svojih golgota ne zna što treba raditi i kako se postaviti onda ne znam tko zna. K tome, Ivica ima svoj ugled u skijaškom svijetu i našu reprezentaciju, time i Filipa i njegovog trenera, svi drugačije gledaju”!