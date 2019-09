(ANKETA) POZNATI AMERIČKI VODITELJ I BLOGER MALTRETIRA SRBE NAKON KOŠARKAŠKOG DEBAKLA: ‘Čini se kako su oni narod koji je u najvećoj zabludi na planetu’

Poznati američki bloger i voditelj podcasta američke sportske stranice Barstool, Kevin Clancy, zaratio je sa Srbima tijekom Svjetskog prvenstva u košarci nakon susreta reprezentacija ove dvije zemlje. Srbija se već vidjela ovjenčana zlatom oko vrata, ali na kraju je završila na petom mjestu.

Na svome Twitter profilu voditelj je upitao: “Ima li u Srbiji hrane?”

Potom je nastavio u istom tonu: “Znate li koja je razlika između jogurta i Srba? Jogurt nije odgovoran za genocidno ponašanje i Prvi svjetski rat”.

Povrijeđeni Srbi zasuli su Kevinov profil agresivnim komentarima, Nikolom Teslom, lekcijama o kulturi i drugim već viđenim protokolima za izbjegavanje suočavanja sa samim sobom, no Amerikanac se nije dao. Iako se u jednom trenutku činilo da će se iskreno ispričati, uslijedio je obrat: “U redu, ispričavam se Srbima. Trebao sam se ophoditi s više poštovanja prema narodu koji je započeo Prvi svjetski rat. E, neka ste vi ubili Franju Ferdinanda, 16 milijuna mrtvih. Krasno.”

U svom posljednjem osvrtu na Srbe, Kevin piše: “Čini se kako su Srbi narod u najvećoj zabludi na planetu. Ti ljudi stvarno misle da je Srbija kao ‘hotspot’. Mjesto na kojem morate biti. ‘Dođite zbog hrane bez GMO-a, ostanite zbog genocida”, poentirao je Kevin.

The Serbs gotta be the most delusional people on the planet. These guys legitimately think Serbia is like the hotspot. The Place To Be here on Earth. “Come for the non GMO food, Stay for the genocide!” – Zagats 2019. pic.twitter.com/HxOaLw6yIe

— KFC (@KFCBarstool) September 15, 2019