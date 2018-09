Andrea Ivančević na “Hanžeku” srušila hrvatski rekord na 100 metara prepone

Ivančević je u jakoj konkurenciji stigla na cilj četvrta s vremenom od 12.85 sekundi, čime je za dvije stotinke popravila svoj nacionalni rekord iz 2015. godine iz Szekesfehervara. Andrea je bila i sama iznenađena ovakvom utrkom s obzirom na loše uvjete na stadionu Mladosti.

“Čekam ovakvu utrku puno, jako dugo, još od 2015. Jako sam ponosna i sretna što sam to napravila na ovom stadionu, na svom najdražem natjecanju, a pogotovu nakon lošeg nastupa na EP-u u Berlinu, gdje sam bila ljuta i razočarana. Ovo je stvarno fenomenalno, iako bih rekla da sam neke stvari mogla bolje napravit, ali državni rekord je tu, neću se žaliti. Konkurencija je pomogla, ja volim trčati s brzim curama i to me motivira”, kazala je Zagrepčanka.

“Ovo je kraj sezone, svi su umorni, staza je skliska, a bilo je i hladno pa sam i ja iznenađena što je rekord pao upravo sada. Ja mislim da imam u sebi još rezervi, moram poboljšati tehniku preko prepona, a samopouzdanja mi nikad nije nedostajalo. Ovo je sjajan uvod u sljedeću sezonu”, kazala je Andrea.

Na utrci na 100 prepone pobijedila je Amerikanka Sharika Nelvis s 12.65 sekundi, ispred sunarodnjakinja Brianne McNeill (12.66) i prošlogodišnje pobjednice Christine Manning (12.79).

Pobjednik 68. izdanja Memorijalne utrke Boris Hanžeković na 110 metara s preponama je Španjolac Orlando Ortega kojemu je ovo prva pobjeda u Zagrebu.

Ortega je do pobjede stigao s vremenom 13.39 sekundi ispred Amerikanaca Devona Allena sa 13.50 i Freddiea Crittedena sa 13.52.

Španjolac kubanskog porijekla tako se upisao na listu vellikana koji su slavili u Zagrebu.

“Vrlo sam sretan zbog pobjede u svojoj zadnjoj utrci sezone. Volim ovu stazu i sigurno ću doći i dogodine”, rekao je aktualni olimpijski doprvak i osvajač brončane medalje s ovogodišnjeg Europskog prvenstva.

“Nakon što sam veći dio prošle sezone propustio zbog ozljede, ove sam sezone jako zadovoljan svojim rezultatima. Osvojio sam medalju. Sljedeće ću sezone pokušati to ponoviti”, dodao je Ortega.

Rezultati međunarodnog IAAF atletskog mitinga Memorijal Borisa Hanžekovića:

ATLETIČARI –

800 m:

1. Nijel Amos (BOC) 1:44,08 – rekord mitinga

2. Marcin Lewandowski (POLJ) 1:44,43

3. Jonathan Kitilit (KEN) 1:44,50

4. Cornelius Tuwei (KEN) 1:44,66

5. Mostafa Smaili (MAR) 1:44,90

10. Marino Bloudek (HRV) 1:52,58

disk:

1. Fedrick Dacres (JAM) 68,17 m – rekord mitinga

2. Lukas Weisshaidinger (AUT) 64,50

3. Mason Finley (SAD) 64,21

4. Traves Smikle (JAM) 63,75

5. Robert Urbanek (POLJ) 63,13

8. Filip Mihaljević (HRV) 60,04

9. Roland Varga (HRV) 59,06

motka:

1. Timur Morgunov (RUS) 5,76 m – rekord mitinga

2. Sondre Guttormsen (NOR) 5,56

3. Melker Svard Jakobsson (ŠVE) 5,36

4. Charlie Myers (VB) 5,26

5. Shawnacy Barber (KAN) 5,26

Ivan Horvat (HRV) nije nastupio

110 m prepone:

1. Orlando Ortega (ŠPA) 13,39

2. Devon Allen (SAD) 13,50

3. Freddie Crittenden (SAD) 13,52

4. Vladimir Vukičević (NOR) 13,67

5. David King (VB) 13,74

6. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13,76

7. Koen Smet (NIZ) 13,85

8. Shane Brathwaite (BAR) 13,88

100 m:

1. Michael Rodgers (SAD) 10,08

2. Tyquendo Tracey (JAM) 10,18

3. Aaron Brown (KAN) 10,24

4. Isiah Young (SAD) 10,25

5. Kyle Greaux (TTO) 10,33

ATLETIČARKE –

400 m prepone:

1. Ana Jaroščuk-Rižikova (UKR) 55,89

2. Viktorija Tkačuk (UKR) 56,24

3. Meghan Beesley (VB) 56,43

4. Line Kloster (NOR) 57,15

5. Wenda Nel Theron (JAR) 57,29

7. Ida Šimunčić (HRV) 1:00,38

3.000 m:

1. Lilian Kasait Rengeruk (KEN) 8:33,37 – rekord mitinga

2. Norah Jeruto (KEN) 8:33,61

3. Gudaf Tsegay (ETI) 8:33,78

4. Kalkidan Gezahegne (BRN) 8:34,65

5. Susan Krumins (NIZ) 8:37,21

100 m:

1. Marie-Josée Ta Lou (Obala Bjelokosti) 11,05

2. Michelle-Lee Ahye (TTO) 11,28

3. Daryll Neita (VB) 11,33

4. Kerron Stewart (JAM) 11,43

5. Crystal Emmanuel (KAN) 11,46

8. Lucija Pokos (HRV) 12,14

400 m:

1. Salwa Eid Naser (BRN) 50,54

2. Ann Stephenie McPherson (JAM) 51,20

3. Lisanne de Witte (Niz) 52,30

4. Anyika Onuora (VB) 52,33

5. Justyna Święty-Ersetic (POLJ) 52,61

8. Kristina Dudek (HRV) 56,34

100 m prepone:

1. Sharika Nelvis (SAD) 12,65

2. Brianna McNeal (SAD) 12,66

3. Christina Manning (SAD) 12,79

4. Andrea Ivančević (HRV) 12,85 – hrvatski rekord

5. Cindy Roleder (Nje) 12,99

6. Elvira Herman (BLR) 13,10

7. Dawn Harper-Nelson (SAD) 13,25

8. Ivana Lončarek (HRV) 13,28