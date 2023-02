ANCELOTTI ODLAZI, DEFINITIVNO JE PUKLO? Poznati medij seli Modrićevog trenera, priča se o sjajnoj ponudi

Dok je sa svojom momčadi na klupskom Svjetskom prvenstvu koje se održava u Maroku, trener Real Madrida Carlo Ancelotti u središtu je priče u kojem ga sele iz Reala u novu zvučnu sredinu.

Kako tvrdi ESPN Brazil, Ancelotti je prihvatio ponudu Brazilskog nogometnog saveza i sjest će na klupu Brazila, ali ne još. Potvrda posla najavljuje se po završetku sezone u kojoj s Realom traži nove trofeje. Talijanov ugovor s Madriđanima traje još godinu i pol, do ljeta 2024.

Brazilski ESPN dodaje da je talijanski stručnjak prihvatio ponudu kojom bi vodio Brazilce na narednom Svjetskom prvenstvu, kojem će u ljeto 2026. domaćini biti SAD, Meksiko i Kanada.

BREAKING: According to ESPN Brazil, Carlo Ancelotti has agreed to be the coach of the Brazilian National team this summer until June 2026, after the World Cup 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/bPEOp1dMqB

