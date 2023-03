AMERIKA ODBILA ĐOKOVIĆA! Ne žele ga pustiti necijepljenog, sad se čeka Biden i eventualno pomilovanje

Novak Đoković opet je naišao na rampu kad je u pitanju sudjelovanje na američkoj turneji.

Naime, prvi tenisač svijeta tražio je izuzeće od pravila o cijepljenju protiv koronavirusa kako bi se mogao pojaviti na turnirima u Indian Wellsu i Miamiju. No, čini se da neće tamo putovati, baš kao i prošle godine.

Đoković ima podršku US Opena i Teniskog saveza Sjedinjenih država, ali prvu prepreku nije prošao.

Kako je Rick Scott objavio, sentaror Floride, “državna sigurnost” odbila je Đokovića.

“Upravo nam je rečeno da je odbijen prijedlog Novaka Đokovića da uđe državu”, napisao je i dodaje.

“Sad je na potezu Joe Biden da popravi stvar”.

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole‘s vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6

— Rick Scott (@SenRickScott) March 3, 2023