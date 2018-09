AMERIČKI IZBORNIK: Hrvatska je sjajna i ima velike šanse u finalu

"Hrvati zaslužuju puno poštovanje zbog načina na koji su se vratili, ali ne mogu biti ponosniji nego što jesam na svoju momčad. Ostavili su sve što su imali na terenu. Borili su se, igrali najbolje što su mogli. Na kraju smo dobili jednu veliku pobjedu i jednu veliku borbu."

Mislim da Hrvatska ima dobre izglede u finalu. Kolike, to ćemo moći reći tek za dva mjeseca, kad ćemo vidjeti tko će biti zdrav i tko će igrati”, izjavio je američki Davis Cup izbornik Jim Courier nakon što je njegova reprezentacija po peti put u isto toliko mečeva izgubila od Hrvatske, iako je njegovu momčad dijelio samo jedan set od nezapamćenog preokreta.

“Jako sam ponosan na svoje dečke. Mogli ste vidjeti da cijela momčad diše kao jedan. Kad vidite kako je Frances kao debitant igrao peti meč, to je doista impresivno. Ono što je Sam napravio preokrenuvši meč u drugom setu protiv Čilića je gotovo nezamislivo. Bio je doista uzbudljiv dan, s puno borbe”, pohvalio je Courier svoje tenisače i dodao:

“Hrvati zaslužuju puno poštovanje zbog načina na koji su se vratili, ali ne mogu biti ponosniji nego što jesam na svoju momčad. Ostavili su sve što su imali na terenu. Borili su se, igrali najbolje što su mogli. Na kraju smo dobili jednu veliku pobjedu i jednu veliku borbu.”

U toj borbi je 20-godišnji Frances Tiafoe došao na jednu pobjedu od velikog trijumfa, ali je Borna Ćorić još jednom dokazao svoju tenisku klasu, što je priznao i mladi Amerikanac.

“Mislim da smo igrali na visokoj razini. Imao sam padove u drugom i četvrtom setu. No, mlad sam, naučit ću iz toga. U petom je meč mogao otići na bilo koju stranu. On je digao svoju igru, ja sam zaigrao bolje. Na kraju je on bio bolji i na tome mu čestitam.”

Tiafoe nikada nije iskusio ovakav meč i rekao da je neusporediv s bilo kojim koji je do sada igrao.

“Ovdje nisam samo ja bio u pitanju. Mnogo je ljudi koji su uključeni. Teško je prihvatiti ovaj poraz, ali naučit ću puno iz ovog meča”, rekao je Tiafoe, a ubacio se i njegov izbornik:

“Uz finale Grand Slam turnira, ovo je najveći pritisak koji možete osjetiti u tenisu. Nema ništa tako snažno kao što je peti meč u Davis Cupu. Frances se hrabro držao i ovo će mu biti od velike pomoći u budućnosti.”

Zasada, Hrvatska je ostala “crna mačka” za reprezentaciju SAD-a i Jima Couriera.