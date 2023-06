Alen Babić otvorio dušu, otvoreno o odlasku: Imao sam obitelj koju sam sad izgubio

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Alen Babić progovorio je o svojoj situaciji nakon poraza u pokušaju da dohvati svjetski tron (WBC).

Dobio je razne kritike nakon što je meč za svjetsku titulu izgubio prekidom u prvoj rundi. Dosta njih smatra da je napravio najveću pogrešku kad je otišao iz BK Leonardo te je pripreme odradio u Dubaiju.

I on danas priznaje da Dubai nije bila dobra odluka, dok o eventualnom povratku u Leonardo ima određeno mišljenje.





Trenera nije bilo dva dana

“Imao sam boksačku obitelj koji sam izgubio. Ne pripadam nikome, sam sam kao pas. Puno puta sam bio sam i svaki put sam uspio. Tu sam došao sam. Naravno, s boksačkom obitelj, ali odabrao sam ih sam”, rekao je Babić u Podcast Inkubatoru.

“Kao da meni ne bi bilo najlakše vratiti se. Kad sam se vratio s puta, prva mi je pomisao bila vratiti se tamo. I onda sam čuo neke priče koje Leo priča o meni i to me povrijedilo. To je moja obitelj, Kocki sam tamo dolazio u sparinge nakon noćne, Marko Milun se izgradio na mojoj glavi. Ne da mi se odavdje u Englesku na kamp od šest tjedana.”

Otkrio je na pitanje što bi promijenio kad bi mogao, a to je kako prije svega ne bi otišao od Pijetraja, odnosno od te spomenute boksačke obitelji.

Otkriva da trenutno postoji jedan problem, odnosno njegova izjava prije meča u Poljskoj, odnosno status na drušvenim mrežama, koji je većina medija prenijela, a za što on tvrdi da njegova misao nije išla u prenesenom smjeru.

Odnosno, kaže kako je Pijetraj to shvatio na krivi način i da je zapravo to problem u njihovom trenutnom odnosu.

“Ja sam od Lea sve naučio o PR-u i ne mogu vjerovati da je nasjeo na nešto tako. Svojom izjavom sam se referirao na Garmin sat i na neke stvari o pripremama koje do tada nisam znao”, objasnio je.









Šokirao se kad je u pitanju njegov novi trener. Od svog trenera Anthonyja “Chilla” Wilsona dobio je tretman kakav nije očekivao, a najgore se dogodilo kad su bili već u Poljskoj.

“Nestao je dva dana prije meča, nitko nije znao gdje je. Došao je pred meč. Onda je pitao koju da kapu stavi. Nisam do tada shvatio da on tamo nije zbog mene, nego da gradi neku svoju priču”, otkrio je.

Onda je dodao kako je najgore ipak doživio u ringu, odnosno da nije dobio ono što je do sada, od Leonarda Pijetraja imao.









“Nema taktike, ja sam sad prvi put u životu imao taktiku. Sam sebe sam prevario, sve ono o čemu godinama govorim. To nije za mene, ja se znam kretati, ali u ringu ne mogu. Osjetio sam samoću u ringu, po prvi put u životu. Imao sam uvijek Lea i nikad nisam bio sam. Sad nisam znao niti gdje mi je kut, bio sam potpuno dezorijentiran. Da sam morao ići u kut, ne bih znao u koji kut trebam ići”, ispričao je, dodavši kako je mislio da je meč trajao još kraće nego što je:

“Ne sjećam se što sam radio, mislio sam da sam odmah pao, a ne ostao u meču dvije minute i 40. Sjećam se jedino suca kako prekida. Nisam bio za prekid. Ne vjerujem da bih se vratio, ali pusti ga neka me ubije. Zaslužio sam da me nokautira jer sam bo nespreman. To bih više volio nego ovako.”

Babić je najavio kako trenutno nije spreman za meč. Sad razmišlja o vjenčanju, a onda o tome da pronađe svoju novu boksačku obitelj.