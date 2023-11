Alarmi se pale na Maksimiru, ma ovo postaje dramatično: Neki kažu kako ga samo sreća spašava

Autor: Andrija Kačić Karlin

Navijači Dinama mogu biti ljuti, od svog kluba očekuju bolje partije. Ali, isti ti navijači bili su oduševljeni u 90. minuti kada je jedna ne naročita partija okrunjena pobjedonosnim pogotkom Vidovića.

Prije toga Osijek je prijetio, nakon Dinamovog pogotka iz ranog stadija utakmice, strijelac je bio Bulat, rata zagrebačke momčadi spašavao je golman Zagorac. Da bi mladi 17-godišnji Anton Matković zabio pogodak za Osijek koji je promrzle gledatelje na Maksimiru još i ohladio…





Znalo se što će se potencijalno dogoditi ako ostane takav rezultat. Pa je tek tada Dinamo, u zadnjih petnaestak minuta krenuo iz sve snage. Jer, da je ostao remis u Dinamu bi opet zazvonili alarmi, a ugasiti zvukove mogla bi samo „cipela” treneru Sergeju Jakiroviću.

Dinamo ne igra dobro

Dinamo zaista ove sezone ne igra dobro, razočara svako malo. Ali, i u mnogim razočaravajućim partijama izvlačio se u zadnjim minutama. Tako je bilo i sada.

Pa će neki govoriti kako trener Jakirović ima i sreće. Možda i ima, no sreća je relativan i neuhvatljiv pojam. Možda to i nije sreća nego je to ipak pokazatelj nekog karaktera kojeg posjeduju određeni Dinamovi igrači. Dinamo se u našem prvenstvu već nekoliko puta izvukao u zadnjim minutama, čak u nadoknadama pretvarao poraze u pobjede.

Osijek koji se u Zagrebu predstavio u dobrom izdanju može žaliti za bodom, igrao je gost hrabro i želio se nadigravati. Dinamo je dominirao samo u početnom dijelu utakmice, kada je i poveo.

Pa je malo kalkulirao, malo čekao, malo se odmarao. Dok nije stigla kazna. Onda je nastao kaos, sveopća jurnjava na terenu u kojoj je Jakirović izvukao živu glavu.









Zadnje minute i sekunde su bile baš dramatične. Ademi je pogodio vratnicu, pa je Vidović postigao gol, da bi Caktaš u zadnjim sekundama nadoknade zapucao takvu šansu da će mnogi navijači Osijeka satima držati ruke na glavi. Upravo ta dinamika zadnjih minuta ovoj utakmici može dati epitet zanimljive.

No, igra Dinama gledana kroz prizmu gorljivih navijača nije bila estetski dotjerana. A ni svrsishodna. Opet, pobjeda je bitna, štono bi svaki trener rekao: „Ma, tko te pita za igru”.

Da Dinamo slučajno nije dobio ovu utakmicu zaostatak za Hajdukom, pa i Rijekom bi bio prevelik, pa se na ovu pobjedu može gledati i kao na milosrdni dar.