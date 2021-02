‘AKO SU DINAMOVCI PRAVI PROFESIONALCI, JEDNA STVAR IM SE NE SMIJE DOGODITI’: Dario Šimić nam je objasnio kako će Dinamo do velikog rezultata u Europi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uspjeh Dinama u gostima protiv Krasnodara razgalio je vojsku plavih navijača, a ni Dinamov veteran koji je iz zagrebačkog kluba lansirao svoju karijeru prema Interu, Milanu i Monacu nije ostao ravnodušan. Naprotiv, Dario Šimić baš je zadovoljan izgledom Dinama u Europi.

“Sve je ispalo po željama nas navijača, pa i ja sam danas samo navijač. Napadački pristup urodio je plodom, ali Dinamo i ima takav kadar da mora sa svojim sjajnim igračima gledati puno prema vrhu terena. Krasnodar ni u kojem slučaju nije neozbiljna momčad. Davala je sve od sebe, pa i zabila je dva gola, ali Dinamo je u igri – tko da više – u pravilu uspješniji. Čestitam na ovome rezultatu kojeg se mora još i potvrditi.”

Baš smo vas htjeli pitati, kolika je opasnost da se Dinamo slučajno u ovoj svojevrsnoj kup utakmici, zbog pobjede u gostima opusti i dovede u pitanje svoj prolaz unatoč pobjedi u Krasnodaru?

“To je vječno pitanje, ali je i odgovor vječan. Mišljenja sam, naime, da onaj tko se opusti i ne zaslužuje proći dalje. Jednostavno, ali je tako, zar nije? Događa se to katkada, ali profesionalcima se to ne smije događati. Čvrsto vjerujem kako su Dinamovi igrači vrhunski profesionalci koji dobro znaju da svako opuštanje može biti doslovce kobno.”

Zar se vama tako nešto nije događalo?









“Ne, naučen sam da ne znam za opuštanje, ali ako suparnik u drugoj utakmici nadmaši samog sebe to ne može biti razlog za paušalnu ocjenu o opuštanju. Evo, ilustrirat ću vam jedan primjer. Mi igramo 1998. godine u Glasgowu protiv Celtica i izgubimo 0-1. Kvalifikacije su to za Ligu prvaka. Čekamo uzvrat u Zagrebu, konferencija je za novinare. Jedan naš novinar pita našeg trenera Zlatka Kranjčara bi li volio voditi s 1-0 ili 2-0 na poluvremenu, objašnjavajući da ne bi bilo dobro voditi s 2-0 da se igrači ne opuste. Kranjčar se samo nasmijao i rekao da bi najradije vodio s 3-0 i neka s igrači probaju opustiti, pa će vidjeti što će ih snaći kada im se on obrati. Što sam ja, i Kranjčar tada, želio reći. Opuštanje kod pravih i velikih sportaša je nepoznat pojam.”

Samo podsjećamo da je Dinamo tu utakmicu dobio s 3-0.