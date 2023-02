AKO OSTANU MAMIĆEVCI NEMA STADIONA! Tomašević jasno poručio što misli o situaciji u Dinamu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Svima kojima Dinamo nešto znači čekaju 9.3. i skupštinu koja bi mogla promijeniti sve. Povodom te sporne skupštine oglasio se i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

“Sa sadašnjom upravom kluba imam redovno sastanke. Što se tiče postupanja Gradskog ureda, neke teze da skupština razrješuje članove uprave Dinama su odbačene. To je suprotno statutu Dinama. Oko toga se Gradski ured jasno odredio.”

Nakon toga komentirao je i sporne članove: “Isto tako, jasno se odredio i oko deset spornih članova koji nemaju status prava glasa. To je važno jer su neki od njih potpisali zahtjev za izvanrednu skupštinu pa je i taj zahtjev pao u vodu.”





Grad ne želi raditi s osuđenicima

“Što se tiče skupštine koja dolazi 9.3., imamo pravomoćne presude za izvlačenje novca. Više od stotinjak milijuna kuna iz dinama. Dio ljudi iz Dinama želi da i dalje oni koji su izvlačili novac upravljaju klubom. Ako se to dogodi, Grad ne može ni u kojem obliku surađivati s Dinamom ni oko kojeg projekta, a kamoli oko realizacije stadiona koji je zemljište vrijedno 400 milijuna kuna.”

Zatim je vrlo odlučno rekao: “Kao netko tko vodi vlast, svi smo složni da ako Dinamo neće poslovati na transparentan način i ako neće biti demokratski ustrojen umjesto ovako nakaradnog statuta, neće biti suradnja između Grada Zagreba i Dinama. Jasno i glasno.”

Za kraj je rekao što se događa sa zemljištem oko stadiona: “Vode se razgovori između Crkve, vlade i Grada Zagreba. Grad je većinski vlasnik zemljišta i to je neosporno. Međutim, na dijelu zemljišta pokrenut je postupak koji nije okončan. Ako Crkva uspije na sudu dobiti povrat zemljišta, vlada je ta koja bi trebala obeštetiti Kaptol. Zato mislim da bi bilo tragično da u trenutku kada konačno postoji volja i u gradskoj upravi i na državnoj razini, Dinamo odluči ići starim putevima izvlačenja novca. Ako se to dogodi, neće biti suradnje između Dinama i Zagreba, ja to garantiram.”