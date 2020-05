AKO NEĆE ZAGREB HOĆE OSIJEK: Grad na Dravi dobiva velebno nogometno zdanje

Autor: J.V.H.

Osijek udara temelje novom nogometnom stadionu, točnije – udario ih je jer radovi na novoj ljepotici u punom su jeku. Gradilište novog nogometnog kampa i stadiona na Pampasu zajednički su obišli novi, u svibnju imenovani generalni konzul Mađarske u Hrvatskoj, Janos Sandor Fuzik i veleposlanik dr. Csaba Demscak. Inače konzulat Mađarske nalazi se u Osijeku. S njima u društvu bio je je i predsjednik i suvlasnik NK Osijek Ivan Meštrović, koji se obratio predstavnicima medija.

“Gospoda Fuzik i Demscak su tek stupili na svoje dužnosti, a kako vjerodajnice još nisu uručili predsjedniku RH, nemaju mogućnost javnog istupanja – objasnio je predsjednik osječkog prvoligaša Meštrović okupljenim novinarima koji su svakako željeli čuti poneku riječ visokih mađarskih dužnosnika.”

Umjesto njih, izjavu je dao njihov domaćin Meštrović.

“Ponosan sam što su nam ovako ugledni gosti došli u posjet. Ujedno se zahvaljujem vladi susjedne nam Mađarske na tome i moram istaknuti posebno zadovoljstvo što su našli vremena u svom zgusnutom programu doći i do našeg sadašnjeg stadiona u Gradskom vrtu. Hvala mađarskoj vladi na svoj pomoći pruženoj u izgradnji svega ovog na Pampasu i radujem se pri tome što ćemo svi s našim sugrađanima u Osijeku svjedočiti završetku izgradnje radova na ovom velikom i kapitalnom projektu”, izjavio je Ivan Meštrović.

Izgradnju kampa i stadiona ništa ne može ometi.

“U ponedjeljak će stići gotovi betonski elementi i montirati se na tribine. Za to su učinjene sve predradnje i svjedočit ćemo iz dana u dan kako stadion raste. Vjerujemo i radimo na tome da sve bude gotovo do ljeta 2021. godine. Ne znam što bi nas moglo i trebalo spriječiti. Ni koronavirus nas nije omeo, vremenski uvjeti nam idu na ruku. Sve će biti završeno prema planu. Znate što, sve ovo što radimo na Pampasu je ustvari iracionalno jer ovako nešto se događa jednom u životu. Ovo je pothvat za budućnost, za imidž grada.”

Što se same dinamike radova tiče, direktor kluba Igor Galić rekao je kako su do sada postavljene 34 od ukupno 43 kose grede koje će zapravo nositi tribine:

“Taj bi dio trebao biti gotov sljedeći tjedan kada kreću montažni elementi koji se rade na drugoj lokaciji. Na ovo mjesto dolazi 100 tonska dizalica koja će sve to složiti onako kako treba i nadamo se da će do kraja ove godine cijeli ovaj kompleks biti pod krovom zajedno sa svim tribinama. Nakon toga na proljeće bi ostalo samo postaviti terene, a do tada će, nadamo se, i pristupna cesta biti gotova. Ona će biti od velikoga značenja ne samo za stadion nego i za buduću gimnaziju koja će se, nadamo se, također početi graditi sljedeće godine”, rekao je Galić.

No tko će igrati na otvorenju?

“Zašto me time limitirate? Zašto bi to morao biti neki veliki europski klub, zašto ne bi bio, recimo, južnoamerički? U svakom slučaju, siguran sam i vjerujem da izborom onog koji će biti sudionik naše prve utakmice, svečanosti otvorenja, nikoga nećemo razočarati. Samo morate znati i da se do tada mora znati točan datum otvorenja koji još nije odabran”, kratko obraćanje završio je Meštrović.