‘AKO NE DOĐE LIVAKOVIĆ, OTIĆI ĆU PO SZCZESNYJA’! Dinamo se brzo mora odlučiti o prodaji

Pred Dinamom je, ako je suditi po najavama dugo i lukrativno ljeto, u kojem će Maksimir vjerojatno napustiti Petković, Ivanušec, Šutalo i Livaković, koji je najbliže odlasku i sve se dogovorio s Fenerbahčeom, barem tako tvrdi njegov predsjednik.

“Vijest je istinita. Dogovorili smo se s Livakovićem i trenutačno nema problema”, izjavio je na temu vratara za sljedeću sezonu predsjednika kluba, turski milijarder, Alija Koça, koji je i dodao:

“Međutim, ako bude problema, otići ću po Szczesnyja. Sigurno je da ćemo dovesti vrlo dobrog vratara”, nadodao je predsjednik Fenera, a prenose turski mediji.

🚨‼️ #Fenerbahce shown interest in Dominik #Livakovic, confirmed. ✅

↩️ The 🇭🇷 goalkeeper – whose contract expires in 2024 – could leave #DinamoZagreb at the end of the season.

📈 Some 🇪🇦 clubs are on his track as well, and the GK would prefer a move to #LaLiga. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/fyyFfWcXDG

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 17, 2023