AKO MODRIĆ POVUČE TAJ POTEZ, HRVATSKA GA GUBI ZAUVIJEK! I mi se moramo pripremiti za taj trenutak, a sve je više pokazatelja da to dolazi…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Biti će zanimljivo promatrati još uvijek igračku sudbinu hrvatskog kapetana Luke Modrića. Još uvijek poprilično neizostavnog kotačića madridskog Reala. Ali, kako je Luka već igrački veteran, iako ne djeluje tako, u kraljevskom klubu još uvijek se očito preispituju što napraviti s izvanrednim Hrvatom.

Talijanski trener Ancelotti mu još uvijek vjeruje, ali problem postaju mediji milijunska armija Realovih navijača. Koji očito već gledaju unaprijed. Pa, u igrama Luke Modrića gledaju i svaku sitnicu. Pritom, klub kaska za Barcelonom u domaćem prvenstvu. Što je već alarmantno. Pa nije čudo da se Modrića promatra kroz poseban fokus.

No, Modrić često i demantira medije sklone Realu i same navijače, svako malo odigra jako dobru utakmicu i sve ostavi bez daha.





Luka ima opcije za odlazak

I pojavio se problem, u Realu. Postavlja se pitanje – produžiti ili ne ugovor s Modrićem? Činjenica jest, Modrić još nije pozvan u urede Reala na razgovor. Znači li to da ga se Real potiho odriče, a Luki ističe ugovor na kraju sezone. Kako Real zasigurno gleda prema budućnosti tako i neminovno traži zamjenu za grandioznog Luku.

Postavimo stvari ovako. Ako Real ne produži ugovor s Modrićem kakva će biti sudbina hrvatskog kapetana? Koji još uvijek želi igrati za reprezentaciju, sad se posebno napalio na finalni turnir Lige nacija u lipnju.

Samo po sebi nameće nam se razmišljanje da bi Modrić mogao čak i stopama Ronalda, otići malo, na primjer, do Saudijske Arabije i zaraditi nekoliko desetaka milijuna eura. Ili se otisnuti čak na sjevernoamerički kontinent kao i mnoge zvijezde na zalasku, također fino zaraditi. Igrati fin nogomet i uživati.

No, mora se znati da u tim slučajevima Luka Modrić zauvijek odlazi iz reprezentacije. No, i mi se moramo pripremiti za taj trenutak. Samo se nadamo da će mu Hrvatski nogometni savez upriličiti dostojanstven, a to bi bio spektakularan oproštaj.

Ipak, poigrajmo se i s drugim scenarijem. Možda Luka ostane ipak još godinu u Realu. Ali, možda se skrasi s nekim novim „ugovorčićem„ još uvijek negdje na Starom kontinentu. To bi moglo čak i značiti da će ostati nešto duže u reprezentaciji, barem za kvalifikacije za europsku smotru u Njemačkoj dogodine.

Ako ćemo iskreno, plasman na EP kud i kamo je bitniji čak i od osvajanja Lige nacija. Nastup na Euru donosi novac, prestiž, kontinuitet, makar bi se i s osvajanjem Lige nacija fino zaradilo. Ali, veliko natjecanje je – vrh nogometa. U kojem hrvatska reprezentacija već godinama ima svoje mjesto.









Za kojeg je najzaslužniji baš Luka Modrić. Zato s toliko zanimanja pratimo što će biti s njima na kraju sezone. Odgovor možda zna samo Zlatko Dalić. Samo ga zbog internog dogovora s Lukom ne smije podastrijeti.

Ali, jedno je sigurno. Modrić se na kraju sezone neće oprostiti od aktivnog igranja nogometa. Na naše veselje.