‘AKO GLEDAŠ OVO, BACI STRATEGIJU U SMEĆE’: Štimac rekao što sve misli o Jakobušiću i Hajduku

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Igor Štimac već dugi niz godina nije u hrvatskom nogometu. Izbornik Indije čeka početak sezone u Indiji kako bi mogao skautirati potencijalne igrače za svoju ekipu.

Odmara se u Hrvatskoj, a bio je gost u emisiji “Istinom do gola” autora Zdravka Reića. Komentirao je situaciju u Hajduku, Jakobušića i raznim drugim temama.

“Da jednog takvog momka staviš sa 17 godina u prvu momčad i staneš iza njega dvije sezone. Ti samo na njemu imaš 10 do 20 milijuna eura u trenutku kad on ima dvadeset godina. Zato je Dinamo toliko ispred nas i to je put kojem se treba vratiti” komentirao je transfer Mate Ivkovića, kadeta Hajduka u Romu.





Oštre kritike

Zatim se osvrnuo na politiku i plan kluba: “Treba iskoristiti ovu priliku, jer ide reorganizacija Lige prvaka. Pazi, Hajduk ima jedinstvenu priliku da se kvalitetno sjedne za stol. Ako stvarno volimo taj Hajduk, ajmo napraviti plan koji je dugoročan, pusti onu prezentaciju Hajdukove budućnosti.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Igor Štimac (@stimacigor)









Onda se dotaknuo Jakobušića: “Baci to u smeće, zapali to Jakobušiću ako ovo gledaš. Bog ti dao, reci falio sam. Okreni se reorganizaciji, okreni se onome što dolazi. To će biti natjecanje koje ti garantira osam utakmica Lige prvaka. Utrostručit će se prihodi i oni koji krenu u tom natjecanju nikad iz njega neće izaći jer će toliko skočiti financijski da ih nitko neće moći uhvatiti.”

“Član Hajduka nisam i neću biti! Po njihovom statutu, članovi mogu biti i maloljetnici, koji ne razmišljaju trezveno” rekao je nedavno što misli o tome u Podcast Inkubatoru.