AKCIJA PORTUGAL Dalić objavio sastav za eru nakon „srebrnih„

Izbornik tvrdi da će svi nastupiti, jer je dogovoreno šest izmjena na utakmici s Portugalom

Dat ćemo sve od sebe za pravu utakmicu, premda nismo u pravoj formi i na visokoj razini, ali bit će to dobar test za nas. Pogotovo za igrače koji su prvi puta s nama, poručio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči prijateljske utakmice protiv Portugala koja će se održati u četvrtak u Faru.

“Radujem se ponovnom okupljanju, iako nemamo sedmoricu igrača. Veselim se bitnim utakmicama s Portugalom i Španjolskom, a nama je uvijek cilj pobijediti,” dodao je izbornik svjetskih doprvaka otkrivši sastav koji će u četvrtak istrčati na travnjak stadiona Algarve.

“U početnoj će postavi igrati Kalinić, Vrsaljko, Vida, Mitrović, Barišić, Badelj, Kovačić, Modrić, Perišić, Pjaca i Livaja,” otkrio je Dalić dodavši: “Napravit ćemo svih šest zamjena u drugom poluvremenu, cilj mi je da svi igraju. Livaja i Santini dobit će po jedno poluvrijeme u vrhu napada, isprobat ćemo Barišića na lijevom boku, Mitrovića na lijevom stoperu…”

Dalić je naglasio kako je utakmica protiv europskog prvajka ozbiljna provjera.

“Ja od svog prvog izborničkog dana želim snažne suparnike poput Portugala. Moramo se okrenuti onom najvažnijem, kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, i za to ćemo se pripremiti.”

Dalić je prije nekoliko dana razočaran zbog negativnih komentara koji su stigli iz Ronaldova tabora prema Luki Modriću izjavio kako je Ronaldo egoist te da ga nikada ne bi htio imati u svojoj momčadi. Ovoga puta ‘spustio je ručnu’.

“Ronaldo je jedan od najboljih igrača na svijetu i jedan od najvećih svih vremena. Ja sam nedavno komentirao negativne komentare prema Luki Modriću i nemam ništa osobno protiv Ronalda, možda je to krivo prezentirano i žao mi je što do toga uopće došlo. Na mom je listiću Modrić bio broj jedan, Ronaldo broj dva. Mislim da je Modrić zaslužio biti najbolji nogometaš Europe i svijeta, ove godine nitko nema trofeje poput njega i on ju je obilježio. Bila bi još bolja utakmica sutra kada bi Ronaldo igrao, ali kako nama nedostaju neki igrači, tako će nedostajati i Portugalu. Bit će još prigoda za susret s njime,” naglasio je Dalić.