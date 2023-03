AFERA TRESE, ALI ZA HRVATSKU NIJE OTPISAN! Mladi Vatreni čeka spas, spominje se ‘nemoralna ponuda’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon prošlotjedne odgode iako se odluka već očekivala, mladi hrvatski reprezentativac Mario Vušković i dalje čeka rasplet afere u kojoj je optužen za doping, zbog čega je privremeno suspendiran i ne igra od studenog prošle godine.

Podsjetimo, Vuškovića je afera pogodila u njegovu klubu, njemačkom HSV-u, sada drugoligašu. Optužen je za krvni doping, EPO, a uvjerenje da je u ovom slučaju nedužan iskazivao je i na prošlotjednom saslušanju u Njemačkoj, kada je bilo i suza.

Ne namjerava popustiti?

U međuvremenu, priča ide dalje, a kako tvrdi list Hamburger Abendblatt, za Vuškovića je stigla ‘nemoralna ponuda’ koju mu je dao Njemački nogometni savez. Mladom hrvatskom stoperu bila je ponuđena nagodba na način da prihvati manje od godinu dana dugu suspenziju, međutim, dodaje list, Vušković to nije prihvatio jer želi dokazati da nije kriv za ono za što ga se optužuje.

Ako je vjerovati njemačkom listu, Vušković ide do kraja. Vjeruje u oslobođenje, u dokazivanje svoje nevinosti u ovoj aferi, a ako pobijedi druga strana, prijeti suspenzija duga četiri godine, što bi mladom stoperu ugrozilo nastavak karijere.

U borbi za oslobađanje od optužbi, mladi hrvatski stoper nada se za njega dobrom rezultatu analize ‘C’ uzorka, za što sportski odvjetnik i stručnjak Horst Kletke vjeruje da postoje dobre šanse. Ipak, bilo je u ovoj priči već različitih teorija što bi se moglo dogoditi, i na Vuškovićevu stranu i protiv mladog hrvatskog reprezentativca, pa treba pričekati ono glavno – pravorijek suca.

Mario #Vuskovic lehnte das DFB-Angebot für eine Sperre von unter einem Jahr ab. Sportrechtler #Kletke fordert einen Freispruch und sieht gute Chancen für eine C-Probe nach einer Beschlagnahmung des Resturins. #HSV https://t.co/RYZmBZ12aw pic.twitter.com/wU7Q9LXnUw — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) March 20, 2023









Taj pravorijek u hrvatskoj nogometnoj javnosti čeka i Igor Bišćan, izbornik mlade reprezentacije. Prilikom okupljanja U21 nacionalne momčadi za prijateljske utakmice u četvrtak protiv Izraela u Varaždinu i pet dana kasnije protiv Engleske u Londonu, Bišćan je pričao i o 21-godišnjem stoperu HSV-a koji je i dalje pod suspenzijom.

Bišćan vjeruje u pozitivni rasplet i Vuškovićev povratak reprezentaciji na vrijeme za nastup na ovoljetnom Euru kojem su od 21. lipnja do 8. srpnja domaćini Rumunjska i Gruzija.

“U kontaktu smo s njime, dobro smo upoznati sa slučajem i vrlo smo optimistični. Uvjereni smo da je nevin i to je najvažnije, on je spreman boriti se da to dokaže. Tko mu može dati podršku, treba to i napraviti. Nadam se da će se što prije vratiti i da bi do lipnja mogao konkurirati za Europsko prvenstvo, što je kroz kvalifikacije i zaslužio”, rekao je Bišćan o Vuškoviću, a donosi službena stranica Hrvatskog nogometnog saveza.









Hrvatska će u prvom krugu igrati u Bukureštu, prvo 21. lipnja protiv Ukrajine, potom tri dana kasnije protiv Španjolske, a na završetku puta u skupini, 27. lipnja protiv domaće Rumunjske. Za prolazak dalje, u četvrtfinale, treba biti među vodeće dvije reprezentacije u grupi.

Hoće li hrvatska reprezentacija tražiti ostvarenje tog cilja s Vuškovićem ili bez njega? Odgovor na to pitanje trebao bi doći ubrzo, kako govore najave iz Njemačke.