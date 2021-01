ABRAMOVIČ EKSPESNO RJEŠIO PROBLEM: Kovačiću stiže novi trener koji će naslijediti klupsku legendu!

Nijemac Thomas Tuchel postat će novi trener Chelsea kako se i najavljivalo već neko vrijeme.

Potvrdio je to jedan od najcjenjenijih sportskih novinara Fabrizio Romano. Tako će Nijemac na klupi naslijediti Franka Lamparda koji je danas dobio otkaz.

Thomas Tuchel is the new Chelsea manager after Lampard sack, confirmed. Announcement expected soon. The agreement reached has been reached and here-we-go. 🤝🔵 #CFC #Chelsea https://t.co/kAdAptlNzb

Bivši trener Borussije Dortmund i PSG-a sutra će biti predstavljen kao novi menadžer kluba, tvrde engleski mediji.

🚨 Thomas Tuchel currently in Germany: subject to negative #COVID19 test should be in London within 48 hours. #CFC working on quarantine situation but hope he’ll be exempt as joining elite sports environment. Announcement likely Tuesday @TheAthleticUK #CFC https://t.co/1o20jd0Xs8

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 25, 2021