Željko Reiner okrznuo Škoru: ‘Valjda će reći tko ga i što proganja, ili ima maniju proganjanja?’

Autor: Dnevno

Gost Novog dana N1 bio je potpredsjednik Sabora Željko Reiner. Glavna tema bili su predsjednički izbori.

Na pitanje je li velika mobilizacija u HDZ-u, potpredsjednik Sabora Željko Reiner kaže da je činjenica da je jučerašnji skup u Ciboni bio veličanstven te da je više tisuća ljudi pokazalo snagu HDZ-a i potporu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i to vrlo zorno kao i vodstvo stranke koje ju od početka podupire.

Na konstataciju da je iza HDZ-a turbulentna unutarstranačka godina u kojoj su se istaknuli Milijan Brkić i Ivan Penava, Reiner kaže: “Puno tih stvari o kojima vi govorite su razni konstrukti, spinovi koji su bili u svrhu da se neki ljudi pokolebaju, da se pokaže da nije HDZ jedinstven. HDZ je jedinstven i budite bez brige bit će jedinstven i u potpori predsjednici, za razliku od nekih drugih stranaka koje su u rasulu i koje su se razbile u niz manjih skupina. HDZ je uvijek bio homogen i pogotovo kada je to trebalo.”

Za Stevu Culeja i njegovu potporu Miroslavu Škori kaže da u velikim strankama ne misle svi isto jer bi u tom slučaju bili roboti. “U presudnim trenucima HDZ je uvijek stajao skupa, a što se tiče razlika u mišljenjima, one postoje, one su normalna do jednog stupnja, ako prijeđu taj stupanj onda se vjerojanto čovjek ne slaže s temeljnim postulatima s kojima se možda prije slagao, ali prepustimo to budućnosti da vidimo što će biti.”

Reiner smatra da je predsjednica bila superiorna u sučeljavanju na HRT-u znanjem i kompetentnošću i rezultatima dok su se drugi bavili desetim poslovima pa ne znaju to raditi, a drugi su pokazali već svoje kvalitete na političkim funkcijama, narod ih je imao priliku upoznati pa ne vjeruje da će im dati povjerenje.

“HDZ nije stranka desnice nego stranka desnog centra, mi nismo ekstremna desnica i nikada nismo bili i pokojni dr. Franjo Tuđman bi se zgrozio na tvrdnju da je HDZ krajnja desnica. Na lijevom centru i ljevici imate izrazitro lijeve stranke, vrlo ružno govore i o SDP-u. Je li je netko desni ako ga podržavaju gospodin Josipović i gospodin Mesić”, zapitao se Reiner i dodao da oni podržavaju gospodina Škoru.

“Ne mogu ne spomenuti one godine u kojima smo se mi ovdje borili protiv srbočetničke agresije, više od 15.000 ljudi izgubilo je živote, stotine tisuća ranjenih, dok su neki zarađivali novce u Americi pa se onda vratili kada je sve gotovo, dakle o domoljublju i desnici bi se dalo razgovarati. Ljudi koji misle svojom glavom i pokušaju razmisliti što iza te priče stoji, vrlo će brzo nešto shvatiti.”

Smatra da predsjednicu ne može ništa ugroziti jer je pokazala kompetentnost, posebno kada je riječ o ovlastima predsjednika.

“Ljudi koji nemaju pojma što je posao predsjednika nego doslovno fantaziraju što bi radili i kako bi oni mijenjali Hrvatsku itd. Podsjećaju me na priču “Kako mali Ivica zamišlja stvari”, oni su tako daleko od realnosti i shvaćanja što je posao predsjednika.”

“Mislim da je predsjednica vrlo jasno objasnila na što je mislila i koje je razdoblje mislila, pa ne mislim da ima potrebe bilo što komentirati.

A što je mislio gospodin Škoro to treba on objasniti ako je rekao da ima dokaze da ga neke čudne službe prate. On će valjda objasniti i reći dokaze tko ga to proganja, ili je to nekakva manija proganjanja?”

Za Škoru pak kaže da ima vrlo lijepih pjesama, ali da uloga predsjednika nije da pjeva po koncertima.