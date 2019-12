(VIDEO) SMIJE LI PLENKOVIĆ REAGIRATI? Culej sa Škorom u Višnjevcu: Šefu stranke poslao opaku poruku

VIDEO – EKSKLUZIVNO ZA BUJICU! Stiv Culej: Škoro će pobijediti, ne bojim se izbacivanja iz HDZ-a! Saborski zastupnik HDZ-a Stiv Culej danas se pojavio u Osijeku, na čobancu sa Škorom, u njegovom rodnom Višnjevcu. Srdačno su se pozdravili i izljubili, a u kameru su zajedno poručili: “Sad il' nikada!“ U ekskluzivnom razgovoru s novinarkom Bujice Matejom Jozeljić, Culej je izjavio: – Svoj glas ću dati Miroslavu Škori, on je izbor Hrvatskog naroda, a ne neke političke stranke. Komentirao je i činjenicu da Kolinda u pet godina nije pomilovala ni jednog hrvatskog branitelja: – Uopće ništa vezano uz njezin rad ne želim komentirati, niti je uzdizati! Culej je zadovoljan Škorinom najavom o pomilovanju Tomislava Merčepa: – To je vrlo pozitivno. Hrvatsko pravosuđe nije uspjelo po zapovjednoj odgovornosti osuditi ni jednog od onih koji su zapovijedali užasima u napadima na Hrvatsku, ali su zato pronašli Merčepa i druge hrvatske branitelje kojima su sudili i presudili. Zastupnik koji je dva puta uzastopce u Hrvatski sabor ušao sa zadnjeg mjesta, osvojivši u 5. izbornoj jedinici u oba navrata više od 10.000 glasova, poručio je da se ne boji sankcija u HDZ-u zbog potpore Škori: – Nalazimo se u Višnjevcu, sto metara odavde je kuća ratnog ministra unutarnjih poslova Ivana Vekića, kojemu je jučer bila peta obljetnica smrti. I on je dva puta bio izbačen iz stranke, mada mu nikada nisu dali obrazloženje zašto. Tako da me to uopće ne zabrinjava! Na pitanje podupiru li i drugi HDZ-ovci Škoru, Culej je odgovorio: – Ne bih o tome, ukoliko ne bude nekih posebnih pritisaka. Tada ću morati objaviti sve ono što znam… Na konkretno pitanje novinarke; tko će pobijediti na predsjedničkim izborima, Stiv Culej je jasno i glasno odgovorio: – Miroslav Škoro!

Gepostet von Velimir Bujanec am Mittwoch, 18. Dezember 2019