VESNA PUSIĆ ZA DNEVNO: ‘Ništa nije gotovo, prava borba tek počinje!’ Evo kako vidi budućnost Hrvatske s Milanovićem

Autor: Dnevno T.Š/V.K

Vesna Pusić pridružila se dočeku rezultata Zorana Milanovića u Tvornici Kulture, a za Dnevno je poručila da borba nikako nije gotovo i da tek treba pobijediti u ključnom, drugom krugu.

“Milanovićeva pobjeda veseli sve nas ovdje, ali to će biti dobra stvar za cijelu Hrvatsku. Međutim, kao što je poznato u politici, ali i inače u životu, ništa nije gotovo dok zaista nije gotovo. Pravi rezultat je onaj drugog kruga”, kaže Vesna Pusić.

“Ali, ovo ipak je ohrabrujuće za sve one koji su umjerenijih političkih stavova, koji nisu nacionalistički ekstremisti i koji ne trebaju vanjskog neprijatelja da bi se politički angažirali. Jako je ohrabrujuće da ovu povećanu izlaznost čine upravo ljudi koji predstavljaju tu izlaznost. Oni su dali svoj glas Milanoviću i to ohrabruje, ali to još nije dovoljno”.

“To je trećina, a treba nam nešto više od polovine. Za očekivati je da će u drugom krugu jedan dio Škorinih birača ipak podržati Kolindu kao desnicu i zato treba poslati vrlo jasnu poruku umjerenoj Hrvatskoj da je izlazak na izbore u drugom krugu građanska dužnost. Svi koji žele dobro Hrvatskoj, čak bez obzira kojih su političkih uvjerenja, za Hrvatsku je dobra poruka da postoji više od jedne političke opcije. A u ovom trenutku, ta poruka je Milanović. Nije sve nacionalistička desnica, nije sve HDZ. Ima i nešto drugo u ovoj zemlji i zato je vrlo važno to imati na umu u drugom krugu i izaći na izbore tako da Hrvatska započne svoj oporavak. Ovo je šansa da Hrvatska bude pluralna, raznolika, a ne jednobojna.

Nadam se da će građanskoj Hrvatskoj to poći za rukom, Hrvatskoj koja želi naprijed, a ne želi mržnju, neprijatelja, homogenizaciju i Hrvatsku izgrađenu na antagonizmu. Sada imamo tu šansu s Milanovićem i nadam se da ćemo je svi skupa iskoristiti.