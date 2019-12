(UŽIVO) Grabar Kitarović: ‘Neka se stavi na stranu mojih pet godina i petnaest godina prije mene i bit će svakom jasno što je bolje’

Autor: Dnevno

Vrlo malo je vremena ostalo do glasanja za novog ( ili starog) predsjednika Republike Hrvatske, stoga predsjednički kandidati koriste upravo te zadnje trenutke kako bi doprli, ponajprije do članova stranki koje ih podupiru ili samo simpatizera. Organiziraju se skupovi, prenose posljednje poruke i poziva, što je najbitnije, da se izađe na izbore 22.12.2019.!

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović danas će svoje poruke još jednom poslati u Košarkaškom centru ‘Dražen Petrović’.

‘Prijenos uživo iz Cibone. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović – čvrsta brana povratku ljevice na Pantovčak! Odvažno i zajedno, svjesni vlastitih postignuća, idemo po novi mandat predsjednice RH!’, objavili su i HDZ-a.

20:20 h Kolinda Grabar Kitarović obratila se okupljenima

Prije svega želim pozdraviti svako srce koje kuca za ovu našu prekrasnu državu i svaku dušu koja za nju živi.

Danas smo ponovo ovdje pobijediti za našu Hrvatsku. Zagreb je posljednja etapa moje kampanje, posjednja će postaja biti Vukovar. Svi vi znate zašto. Dajmo glas za Hrvatsku koja zna i mora bolje.

Naš prvi predsjednik je izvankategorijalna osoba, najbolji među najboljim, a ti najbolji ste svi vi! Svi vi koji ste mu vjerovali i slijedili ga kada se stvarala i branila Hrvatska.

Znamo što znači obitelj. Što znači ljubav za djecu i unuke, upravo tu obiteljsku Hrvatsku želimo posebno osnažiti, jer samo to znači razvoj, samo to jamči nam budućnost.

Poznam Hrvatsku i Hrvatska poznaje mene i zna što sam radila za naše zajedničko dobro.

Jeste možda gledali sučeljavanje neki dan? I što kažete? Trema ili neznanje ili nemar, nebriga. Stojim pred vama mirna i spremna da me usporedite sa svakim tko je nakon Tuđmana bio hrvatski predsjednik. Neka se stavi na stranu mojih pet godina i petnaest godina prije mene i bit će svakom jasno što je bolje i što mirne savjesti od vas tražim povjerenje za svoj drugi mandat.

Jednako tako znam da vi znate kako sam živjela s Hrvatskom od prvog dana, kako nisam pobjegla kad me Hrvatska najviše trebala i da sam se vratila u Hrvatsku kada me najviše trebala, kako sam radila za Hrvatsku svim srcem i znanjem. Znate da dišem za Hrvatsku bez kalkulacija, poštivala sam naše svetinje i branila naše vrijednosti. Nisam Hrvatsku nazivala slučajnom državom, nikad zanijekala i uvijek sam za nju tražila mjesto u prvim redovima.

Vi dobro znate kako je bilo prije pet godina i kakvu sam Hrvatsku zatekla – Državu na dnu svih europskih razvojnih ljestvica bez ikakve vizije, u tzv regionu gdje nas je ukopala tadašnja Milanovićeva vlada i ova dvojica prethodnika.

Ukratko zatekla sam pasivnu, zapuštenu, pesimitičnu državu.

Tadašnji premijer nazvao je Hrvatsku slučajnom državom, a hrvatske državljane nacijom koja se jedva drži zajedno, a mi smo itekako bili zajedno pod vodstvom našeg prvog hrvatskog predsjednika dr Franje Tuđmana i danas smo zajedno i zauvijek ćemo biti zajedno.

Taj isti predsjednik vlade govorio je u Pittsburgu 2012. o Hrvatskoj kao državi u kojoj se često čuju gusle i pucaju kubure. E pa neka se čuju i neka pucaju!

Ali je zaboravio reći da imamo najbolje liječnike, inovatore, sportaše, učenike, studente ali i poduzetnike.

Izvukla sam nas iz tzv regiona i učvrstila sam nas u srednjoj Eurpoi i Mediteranu kroz inicijativu tri mora i tu sam nas učvrstila! Tu nam je mjesto.

Bivši premijer Milanović je rekao da je to najgore društvo. Zar su Njemačka, koja se želi pridružiti, nakon njegovog debakla s Lex Perkovićem najgore društvo? To je razlog zašto – da spriječimo neke nove balkanske ideje.

Izvukli smo Hrvatsku iz apatije i sivila, ona više nije na koljenima, ona je uspravna, za Hrvatsku se ponovo u svijetu zna po uspjesima. Ponosna sam što sam Hravtskoj pomogla izaći iz recesije, ojačala položaj u svijetu. Hrvatska može, zna i mora još bolje!

Zato moramo zajedno nastaviti dalje, zato sam tu, među vama, da budemo zajedno u ovoj izbornoj borbi za bolju hrvatsku budućnost i zato ne smijemo dopustiti nikakve podjele.

Zar bi predsjednik Tuđman dijelio članove svoje stranke na veće iil manje ‘tuđmanovce’, veće ili manje domoljube? Nije i nikad ne bi!

Zato sam danas tu da kažemo ‘da’ zajedništvu i optimizmu a ‘ne’ podjelama i opasnom radikalizmu. Zajedništvo hrvatskog naroda i svih naših građana nema alternative i od toga nikad neće odustati. Nisam došla nuditi obćenanja niti jadikovati kako nemam dovoljno ovlasti. Ne treba više ovlasti onome tko uz sebe ima svoj narod. Ne strepi od glasa naroda onaj koji je svaki dan s njime, a vi znate da se nisam skrivala od ljudi, da se nisam skrivala od naroda.

Rugali su mi se da se guram u prve redove, ali Hrvat je uvijek bio i mora biti u prvim redovima i ja ću uvijek biti u privm redovima u vaše ime!

20: 10h Premijer Andrej Plenković kratko se obratio, te kazao ‘Kolinda i ja se poznajemo skoro 25 godina. Imam u nju puno povjerenje, sigurnost da kad je predsjednička dužnost u rukama Kolinde Grabar Kitarović, onda svaki naš čovjek može biti miran i siguran.

Pratim sve što radi za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, za decentralizaciju, za veća prava kojima je potrebna još uvijek potpora. Ima osjećaja za blokirane, umirovljenike i sve one koji žive na rubu siromaštva. U idućih pet godina zajedno s predsjednicom učiniti ćemo još više za hrvatski narod.

Ponosan sam svaki put kad sretnem druge državnike koliko je cijene, poštuju, koliko oni znaju da bi bili sretni da imaju ovakvu predsjednicu.’

20:00 h Prisutnima se obratio Gordan Jandroković:

Tri dana je ostalo do izbora, ušli smo u samu završnicu i sada svi zajedno moramo stati iza Kolinde. Slušali ste moje prethodnike i što su govorili, nema u HDZ-u podjela, svi smo jedno svi smo zajedno i to ćemo pokazati u nedjelju.

Naša Kolinda zaslužila je da svi stajemo i stojimo čvrsto iza nje zato što je radila na tome da Hrvatska bude stabilna, mirna zemlja, da gospodarski napreduje, zato što je štitila naše temeljne vrijednosti, gradila imidž Hrvatske u svijetu. Danas u svijetu znaju nogometnu reprezentaciju, lijepu zemlju i našu predsjednicu.

Posebno je zaslužila da stanemo iza nje zato što je napadaju, zato što nikada u hrvatskoj povijesti nije bilo ovoliko prljave kampanje protiv jedne osobe. Baš zato, iz inata, pokazati ćemo svima tko je bolji, tko je najbolji!

Kakvi su protukandidati? Jesu oni radosni, vesele se, žele dobro zajedništvo? Ne! Gorki su, sivi su, samo razmišljaju kako što više podijeliti, uzeti.

Svašta sam rekao ovih dana, ali jednu nisam: Čovjek koji je rekao da u vukovarskoj koloni nema mjesta za pristojne ljude neće biti predsjednik rh, jer ne može politički nasljednik Stipe Mesića i Ive Josipovića više doći na Pantovčak to je sasvim sigurno! ali ne može ni onaj drugi koji je bio stvaran kao neki veliki projekt, veliki državnik, veći Hrvat, veći domoljub nego smo mi! i onda se dogodilo sučeljavanje i vidjeli smo jednog slabašnog kandidata bez karizme bez vizije, za razliku od naše Kolinde koja je dominirala!’, govorio je Jandroković.

Pozvao je i one koji su se dvoumili oko Kolinde i Miroslava Škore da glasaju za Kolindu.

‘I na kraju Kolinda simbolizira radost, osmijeh, optimizam, ona je pozitivna osoba! S druge strane su oni koji nisu takvi , koji su sivi, gorki, bijesn,i koji kao što je Lino rekao mrze i ne biraju sredstva. Upravo iz tog razloga našom ljubavlju, vjerom svime što nas čini hdz-om pokažimo im!, kazao je Jandroković.

19: 40h Podršku Kolindi dali su i Lino Červar i Čiro Blažević

‘Što se mog prijatelja Škore tiče, dozvoljavam si dati mu savjet. Neka me izvine nije ništa popularniji nega što sam ja tada bio i naravno imao sam neke ambicije, ali hrvatski puk, hrvatski čovjek uzme jednu odgovornost pred glasanje i kaže, ali ti si Čiro samo nogometni trenet, e tako je i s tobom Škoro – ti si samo jedan pjevač. Ja sam imao tu bolesnu ambiciju pa sam napravio to da sam dobio nulu, bojim se da ćeš isto proći. Vjerujte svom tati Čiri – samo Kolinda.’, kazao je Čiro Blažević

Moramo se čuvati i boriti za dostojanstvo svakog čovjeka, a s druge strane moramo biti jako socijalno osjetljivi za one koji ne mogu, koji su umorni, siromašni, a to naša predsjednica gospođa Kolinda Grabar Kitarović najbolje zna, kazao je Lino Červar.

‘Sport šalje poruku da je život poštena utakmica, ali dragi prijatelji, ova predsjednička kampanja ni po što nije poštena ona je nepoštena, nemoralna i neravnopravna.

Kandidati za predsjednika homogenizirali su se samo oko jedne stvari kako što više i što jače ocrniti našu predsjednicu. Da je što više uvrijede, minimiziraju, osramote, da joj se smiju, rugaju, govoreći da nas sramoti svuda po svijetu, a to je laž to nije hrabrost to je kukavičluk.

Ja poštujem i njene suparnike i njih treba poštivati i oni imaju nešto kvalitetno, ali ono što oni rade, to je najgori primjer animoziteta, averzije, mržnje i neprijateljstva a to je nedopustivo i oni ne mogu obnašati ulogu predsjednika u našoj državi jer nisu dostojni.

Istupio sam danas ovdje, našao sam potrebu da podržim našu Kolindu jer je ona mene podržala isto tako 2007. na parlamentarnim izborima u 8. izbornoj jedinici. Ona je marljivo obnašala sve zadatke iako je bila na izlasku iz HDZ-a jer je imala petlju i zato su ju htjeli staviti sa strane.

Neki su otišli u dizitente, ali ona nije ona je pored toga ostala vjerna HDZ-u i njenoj i našoj domovini i poradi i zbog toga Kolinda Grabar Kitarović je jedini, ali jedini, pravi kandidat HDZ-a. i ne može nitko u njeno ime i naše ime govoriti, a zaslužila je to svojim radom. Ona ima tu privilegiju., kazao je Lino Červar.

19:35 h Milijan Brkić obratio se prisutnima riječima: ‘Odmah ću kazati, bio sam uz Kolindu, jesam i biti ću.’

‘Pozdravljam majku, ženu, sve vas žene, vi ste izvor našeg života, emocije, ljubavi i strasti i domoljublja! Kao što vidite dragi prijatleji sve tri čelne dužnosti u RH su proistekle iz HDZ-a zahvaljujem svima vama, simpatizerima na tome.

Mi ćemo u nedjelju ponono odraditi posao da se ovaj slijed nastavi i da ne prekidamo ovu nit.

Neće mi predsjednica zamjeriti, vratit ću se 6 godina unazad. Bio sam jedan od onih koji je s predsjednicom razgovarao oko njene kandidature i tada je rekla: ‘Gdje ste mene našli, ima puno boljih, sposobnijih…’, molila je da razmisli i da će nam javiti povratno. Hvala Bogu razmislila je,odlučila, kandidirala, zahvaljujući svima vama dobili smo prvu hrvatsku predsjednicu ali smo se tada dogovorili jednu stvar i ja vas molim da to obećanje ne pogazimo, a to je da će ona biti predsjednica 10 godina! Znate koga smo maknuli prije pet godina s Pantovčaka i koga smo maknuli iz Banskih dvora, ne želim im ni imena spominjati. Zahvaljujući tome današnja predsjednica i zahvaljujući hrvatskim braniteljim,a dr Franji Tuđmanu, imamo svoju Hrvatsku. Moram ponovo naglasiti nije ova Hrvatska stvorena na nikakvim tekovinama komunizma, nacizma, fašizma, stvorena je krvlju hrvatskim branitelja pod vodstvom dr. Franje Tuđmana.

Vratimo dite materi! Vratimo Hrvatsku HDZ-u’, dodao je Brkić za kraj.

19:30 h Župan Ivan Anušić obratio se prisutnima:

‘Bit ću vrlo kratak, operativan i sažet i želim reći da u ovih proteklih mjesec dana razgovarajući s našom predsjednicom, provodeći sate i vrijeme, želim vam sa stopostotnom sigurnošću reći KGK je osoba koja neizmjerno voli Hrvatsku, voli hrvatske ljude ima najveću potporu hrvatskog naroda i žena koja mora pobijediti 22. prosinca.’

19:15 h Prisutnima se obratio gradonačelnik grada Vukovara, Ivan Penava.

Prve riječi kojima je opisao Kolindu Grabar Kitarović bile su ‘domoljub’.

‘Zanimljivo je da se ova kampanja svela na dokazivanje kandidata u domoljubnom smislu no treba reći da se domoljublje ne govori već živi.

U posljednjih pet godina imali smo na čelu države ženu koja je utjelovljene svega onoga hrvatskoga. Koja je glas i produžena ruka svakog običnog čovjeka u ovoj zemlji, koja je s hrvatskim narodom slavila kada je bilo za slavit, ali je i plakala kada je bilo za plakati. Ona koja se ne srami, već s ponosom ističe Hrvatsku, Domovinski rat i branitelje kao njen temelj. Znali smo da će biti teško, ali bili smo ujedinjeni i odlučni u želji da Hrvatska dobije predsjednicu na ponos. Danas smo nažalost razjedinjeni upravo zbog toga jer smo vrlo lako naviknuli na činjenicu da imamo predsjednicu koja zastupa interese hrvatskog naroda, zaboravljajući kako je bilo teško ostvariti tu pobjedu.

Neki bi se sad s tim kockali, dok neki važu kome dati svoj glas, ja ih pozivam, nemojte zaboraviti koliko smo se namučili dobiti svoju predsjednicu.

Neodlučnost ili eksperimentiranje s drugim kandidatima, nama možda i bliskog svjetonazora su luksuz kojeg si ne možemo i ne smijemo priuštiti. U nedjelju se prisjetite koliko ste puta bili ponosni na našu predsjednicu, koliko puta je bila autentična slika svakog od nas, da je ostala dosljendna sebi ali i svima nama, da sa svojom funkcijom ni u jednom trenutku nije kalkulirala.

Prisjećam se kako smo nešto prije više od godinu dana, mnogi izgubiše kompas i to baš na pitanju temeljnih ljudskih vrijednosti i vrijednosti Domovinskog rata, ali nismo bili ostavljeni od strane hrvatskog naroda ali i predsjednice koja je čvrsto stajala na poziciji obrane ljudskog rata i obrane vrijednosti Domovinskog rata. Sukladno časnoj dužnosti koju obnaša bila je svjetionik. Svi ostali protukandidati tada su bili obični građani ove zemlje, koji su mogli odlučiti hoće li biti dio naroda u kojeg se sada kunu. Ja ih tada nisam vidio ni čuo.

U svim problemima koje imamo u Vukovaru predsjednica je nedvosmisleno stala uz nas, uz svoj narod.’, kazao je Penava.

19:00 h: Prisutnima se obratio Tomo Medved:

‘Naša predsjednica okupila nas je danas u zajedništvu. Vratila je Hrvatsku tamo gdje je ona oduvijek pripadala na put kojim nas je vodio naš prvi predsjednik dr.Franjo Tuđman. Na tom putu predsjednica promiče naše vrijednosti diljem svijeta nikad ne zaboravljajući koliko je naš narod prolio krvi za slobodu svoje domovine.

Poseban osjećaj odgovornosti pokazali ste prema obiteljima naših poginulih prijatelja, a uložili iznimno veliki napor u traganju za nestalima. Hvala vam na stvaranju pozitivnog ozračja u kojem su hrvatski branitelji prepoznati kao temelj hrvatskog društva i države. Kao odgovorna predsjednica i vrhovna zapovjednica dali ste izniman doprinos opremanju pobjedničke hrvatske vojske i hrvatske policije koja i danas čuva hrvatske granice.

Budimo svjesni svoje odgovornosti na to nas obvezuju sve naše žrtve zahvaljujući kojima imamo svoju Hrvatsku, ali i našm potomcima.

Sadašnjost pred nas stavlja nove izazove, ali dosadašnji rezultati ohrabruju nas da još snažnije da pridonosimo razvoju svoje domovine. Vjerujmo u bolju budućnost u koju idemo s našom predsjednicom. Pred nama je pet godina novih prilika. Samo s našom predsjednicom možemo iskoristiti te prilike kako bi naša djeca ostala u domovini koju smo krvlju stvorili. Dragi prijatelji pokažimo u nedjelju kako diše Hrvatska. Pokažimo snagu HDZ-a, da Hrvatska zna i može još bolje. Treba nam zajedništvo kakvo smo imali u domovinskom ratu kad nas je vodio dr. Franjo Tuđman, a takvim zajedništvom će nas dalje voditi Kolinda Grabar Kitarović.’

Nakon Medveda videolinkom se obratio i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

18:50 h Andrija Mikulć održao je uvodni govor:

‘Kao domaćin želim vam iskrenu dobrodošlicu u dvoranu našeg košarkaškog virtuoza Dražena Petrovića. Bez vašeg predanog angažmana, drage HDZovke i HDZ-oviovci, prijatelji, niti bismo ovdje večeras bili za govornicom, niti bi bili na Pantovčaku niti na Markovom trgu jer ste vi naša snaga koja je to izborila i hvala vam na tome. Sve vas pozdravljam ALI dopustite mi da posebno pozdravim našu Predsjednicu koja će zahvaljujući svima vama osigurati još 5 godina mandata. Pozdravljam i predsjednika HDZ i Vlade RH gospodina Andreja Plwnkovića, kao i sve dužnosnike HDZ i Vlade i mladež HDZ-a.

Velika je bitka pred nama. Prije pet godina dobili smo nakon kampanje kakva se ne pamti prvu predsjednicu, prvu HDZ-ovu predsjednicu nakon dr. Franje Tuđmana. Kakvog li ponosa za nas!

Svi se sjećamo kako je Zagreb potegao i to tražim od vas dragi prijatelji. Danas imamo neke nove ljude u toj utrci za Pantovčak, od majstora ironije do onih čija su lica potrošena. Jedino lice koje se nije otuđilo od svog naroda i svoje zemlje lice je i ime Kolinde Grabar Kitarović. Nije se otuđila od svoga naroda, nije se okrenula svijetu, cijele je godine bila prisutna u svim dijelovima Hrvatske, BiH i dijaspori. Lako se pozivati na narod, na ljude koji su ti dali glas, ali treba ući u cipele tih ljudi.

Od Japana do Amerike pretraživalo se ime hrvatske predsjednice jer nije se libila pokazati svoje emocije za svoju zemlju i svoj narod.

Danas imamo i imat ćemo ponovo Predsjednicu koja je nebrojeno mnogo puta pokazala koliko voli svoju Hrvatsku i to je jedini kandidat koja kraj svjetskih lidera izgleda ravnopravno i samouvjereno.

Cijeli svijet poštuje Koindu Grabar Kitarović. Imamo hrvatski brend, ženu koja ne okreće leđa svom narodu. Svima je jasno da naša kandidatkinja nema dostojnog kandidata. Moramo zato izaći na izbore, mobilizirati se u što većem broju i pobijediti na ovim izborima!

Želimo i dalje predsjednicu zbog koje smo ponosni a od vas tražim da pokažemo svima HDZ-ovu snagu i zajedništvo!

18:45 h: Pomalo neobično, ali prmeijer Plenković je dobio prilično veći pljesak od same Grabar Kitarović, međutim i njega je nadmašilo skandiranje Kolindinom suprugu Jakovu, za kojega je voditelj Neno samo dobavio ‘izdržao je’.

18:30 h: Dvorana je na nogama, najavljen je dolazak Kolinde Grabar Kitarović kroz par minuta

Antonela Vincek i Neno Pavičić su voditelji skupa, zamolili su prisutne da srdačno pozdrave Grabar Kitarović pljeskom, kako su rekli ‘kojega su vježbali’, kako bi dali podršku sadašnoj i budućooj predsjednici Grabar Kitarović. Kolinda se pojavila s Andrejem Plenkovićem, Gordanom Jandrokovićem i dakako suprugom Jakovom.

18:00 h: U 18:10 h javljeno je kako Kolinda Grabar Kitarović zbog gužvi može kasniti 20 do 30 minuta, ali su joj poručili neka se ne brine i samo neka stigne, dvorana ju čeka, poručili su s pozornice u Ciboni!

U dvorani je već prisutan vrh HDZ-a. Miro Kovač, Vladimir Šeks, Ivan Penava snimljeni su kako se osvrću oko sebe i gledaju u mobitele, vjerojatno se i sami pitaju gdje je njihova kandidatkinja. A došao je i gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, Lino Červar i mnogi drugi.

Pratite prijenos UŽIVO: