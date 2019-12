(UŽIVO) Kolinda odgovorila na pitanje o plaći od 8000 eura: Evo što je kazala

Šest dana prije drugog kruga predsjedničkih izbora , od 20 sati na RTL televiziji održat će se sučeljavanje predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića.

Kandidati će odgovarati na set pitanja iz političkog, gospodarskog, društvenog i ostalih područja javnog života.

Zoran Milanović na RTL je stigao pola sata uoči dogovorene debate.

Desetak minuta nakon njega stigla je i Kolinda Grabar-Kitarović.

Emisija će trajati najmanje 90 minuta, a odgovori kandidata trajat će 60 sekundi.

“Ono što nudim je kontinuitet dobrih stvari otkad sam postala predsjednica. Danas Hrvatska jest bolja, no još uvijek može bolje”, kazala je Kolinda na prvo pitanje zašto je bolji izbor od Milanovića

“Imam veliko iskustvo u diplomaciji. Kao predsjednik ću se ponašati predvidivo. Imam dobre diplomatske veze”, nabrojao je Milanović svoje kvalitete, na što mu je Kolinda replicirala: “Vrijeme koje sam zatekla zadnje godine mandata premijera Milanovića bilo je kaotično”.

“Građani se trebaju pitati u slučaju ne dao Bog krize, koga vide na čelu kao vrhovnog zapovjednika, ko se ponaša suvislije. To moraju građani sami vidjeti.”, odgovorio joj je Milanović.

Na pitanje što bi pohvalio u mandatu predsjednice, Milanović je kazao da ništa te da ne bi ništa isto napravio kao ona, na što mu je Kolinda odgovorila da je ona bila uspješna, baš kao i kada je bila u vladi Ive Sanadera, koju smatra najuspješnijom

“Gospodin Sanader je vaš životni coach. Zadužio je državu za velike novce. Sve brojke su pozitivne kada sam ja otišao s mjesta premijera.”, odgovorio joj je Milanović, a kasnije ironično nadodao kako mu je “drago čuti da je on pozitivan lik”.

Na pitanje moderatorice kakva je to ‘prava’ odnosno ‘kriva’ Hrvatska, Kolinda je odgovorila: “Prava Hrvatska nije slučajna Hrvatska. To je ona Hrvatska u kojoj su umirovljenici, blokirani, djeca koja žele ostati ovdje. To je Hrvatska koju svi volimo i želimo da raste. To je Hrvatska okupljanja i zajedništva.”

Milanović joj je kazao kako širi mržnju i netrepeljivost već pet godina, te da za razliku od nje on razlikuje priloge i pridjeve, referirajući se na pravu i krivu Hrvatsku, koju je Kolinda spomenula.

“Treba ukinuti ovlast pomilovanja, a kako to izgleda, vidi se kad se toga dohvati gospođa Grabar-Kitarović. Veće ovlasti predsjednika su put u tiraniju”, odgovorio je Milanović na pitanje o povećanju predsjedničkih ovlasti.

“Mislim da su predsjedničke ovlasti dovoljne, ali nakon izbora trebalo bi podrobnije definirati neke ovlasti, kao na primjer one o vanjskoj politici”, kazala je Grabar-Kitarović o ovlastima predsjednika.

Na pitanje, bi li radije pomilovala Ivu Sanadera ili Tomislava Merčepa, Kolinda je kazala kako je to sada hipotetsko pitanje jer nitko od njih dvoje nije zatražio pomilovanje. Milanović joj je na to replicirao da to nije hipotetsko pitanje već stav.

“Gospođa Kitarović ne zna tko su Merčep i Sanader, za nju su to neki dragi i strani ljudi, a daleko su od toga. No da vam olakšam, ja ne bih pomilovao nikoga od njih”, odgovorio je Milanović.

Kolinda je nakon toga kazala kako ona tri godine nije pomilovala nikoga, a Milanović joj je odgovorio da onda ne radi svoj posao.

Na pitanje kako bi birali savjetnike, Milanović je kazao:

“Ne treba bit pretenciozan, on nema puno ovlasti. Kad vidim da se neko nakiti savjetnicima, za mene je fejk. Osobno bih uzimao najbolje – ne polusvijet, ne kriminalce, ne one koji su pod istragom USKOKA. Takvih ljudi u mojoj blizini nema.”

“Ono što je u ustavnim ovlastima predsjednika, to je sve dio koji sam već živjela. Kad je riječ o Bandiću, vi ste taj koji ste ga predložili za gradonačelnika Zagreba”, kazala je Kolinda, na što joj je Milanović rekao da ga je za mjesec dana izbacio iz stranke, da bi kasnije Bandić mogao postati njezin intimni politički prijatelj.

“Mate Radeljić je zatvoren slučaj. Nikada nisam tražila od SOA-e da priča s njim da će biti smijenjen, to što on manipulira medijima je druga stvar”, kazala je Kolinda na pitanje o smijeni njezinog pomoćnika.

“To nije moj uspjeh. No on je bio moj savjetnik, a ne moj mentor. No Saucha je bio mladi političar. Što se tiče njegove odluke da spasi Plenkovića, to je nešto što gospođa Grabar-Kitarović podržava, no ja ne podržavam”, kazao je Milanović na pitanje smatra li Sauchu svojim najvećim kadrovskim promašajem.

“Zašto netko, tko je bio loš premijer, želi postati predsjednikom RH, na dužnost za koju ste rekli da je potpuno nepotrebna”, pitala je Kolinda Milanovića.

“Vi ovdje zapomažete zašto se ja kandidiram. Da spasim Hrvatsku od vas i vašeg kartela, HDZ-a”, odgovorio joj je Milanović.

Milanović nije imao nikakvo pitanje za Kolindu.

“Vučića ne bih pozvao u Hrvatsku, ali smatram da s tim ljudima treba raditi”, odgovorio je Milanović na pitanje o Vučiću. Kolindi je replicirao da je Vučić pozvan u Hrvatsku na njezin poziv te da je on cirkusirao tuda.

Kolinda je rekla da dok se neka pitanje na relaciji Hrvatska-Srbija ne riješe, ne bi zvala Vučića u Hrvatsku, niti bi išla u posjet u Beograd.

Na pitanje treba li Hrvatska blokirati put Srbiji u EU, Milanović je ponovio kako on smatra da ne treba.

“Srbija treba ispuniti sve kriterije za ulazak u EU, kako su to napravile sve članice, kao što smo i mi trebali. Među njima su i pitanje granica i nestalih, i da bi ušli, trebaju ispuniti ta bilateralna pitanja”, odgovorila je predsjednica na pitanje oko blokiranja ulaska Srbiji u EU.

“Gospodin Komšić je legalno, ali nelegitimno izabran član. On bi trebao biti predstavnik svih Hrvata u BiH. Mislim da Europa podcjenjuje BiH. Nastavit ću se boriti za pravo Hrvatskog naroda u BiH”, odgovorila je Kolinda na pitanje tko je za nju Komšić i bi li ga pozvala u Hrvatsku.

“Kao premijer bio sam uvijek za Hrvate u BiH. Komšića znam godinama i kritizirao sam ga čak. Podržavao sam Komšića, no nakon godinu dana rekao sam mu ‘Prijatelju, ovo se ne radi tako’. Predstavnike hrvatskog naroda trebali bi birati Hrvati”,odgovorio je i Milanović na to pitanje.

Na pitanje kako bi uvjerio birače da je bolji izbor u Bih, Milanović je kazao: “Izgleda nikako. Ali ne zamjeram. Tu sam da pomognem. Kad je trebalo dati milijune kuna, bili smo tu. Ulagali smo u niz projekata, targetirano, katoličke škole. Moje srce je mirno”, na što mu je Kolinda odgovorila “Svaka čast za to, ali bilo bi dobro da ih malo više slušate. Vi ih držite drugorazrednim državljanima, želite im oduzeti biračko pravo”

Milanović na kraju drugog bloka opet nije imao pitanja za Kolindu, a ona je njega pitala zašto je posvađao Hrvatsku sa susjedima. “Da zaštitite udbaške zločine donijeli ste Lex Perković i narušili odnose s Njemačkom”, kazala mu je ona.

“Ovo je primjer trovanja Hrvatske. Perković je meni nepoznat čovjek, HDZ-ovac, Tuđmanov čovjek. On je postao meta osvete HDZ-ovaca. Kad se dogodila ta zavrzlama, vaš HDZ je isporučila tog čovjeka stranom pravosuđu. Fućka mi se za Perkovića, ali to je izdaja”, rekao je Milanović.

U trećem bloku pitanja, postavljeno je pitanje kako bi riješili problem demografije.

“Od kud vam tih sto tisuća migranata koje je Merkel tražila u Slavonskom Brodu. To nije točno. A tri koraka za demografiju: Napisala sam cijeli program. Veliki egzodus iz Hrvatske počeo je vašim kriminalnim predstečajnim nagodbama, one su male bacile u ropstvo”, kazala je Kolinda.

“Kolinda je zaboravila da je Hrvatska ušla u EU i da su se otvorila tržišta. Širi se moralna panika, lažu ljude, to je HDZ. Predstečajne nagodbe, dajte mi jedan primjer, što ste vi promijenili. Taj zakon je isti. Imate govor, niste rekli a. Znate li gdje je pokrenuta predstečajna nagodba nekidan? U Đuri Đakoviću, pokrenula je vlada. Dajte se informirajte”, odgovorio joj je Milanović.

“Đuru Đakovića ćemo riješiti, ja sam pričala s tim ljudima. Vlada je rekla da će se platiti dugovi pa se ide na novog partnera”, kazala je Kolinda.

“Nismo čuli nijedan primjer da je to kriminal. Spašeno je tisuće radnih mjesta. Moj ministar je najuren iz vlade zbog jedne sumnjive nagodbe. Ali mijenjajte to kvragu”, rekao je Milanović.

Na pitanje o prosjećnoj plaći, Milanović odgovara: “Prema 7000 kuna, mirovina oko 2700 . Medijalna plaća je 4500 kuna prema pet. Kolindina plaća ulazi u prosjek”.

“Neto plaća u prosjeku je 6432 kune, 660 kuan više nego 2015. godine. Ako vi mislite da obrazovanost naroda i čitanje nije velik problem, jedna odrasla osoba pročita jednu knjigu, zato čitam po školama”, kazala je predsjednica.

Na pitanje jesmo li spremni za uvođenje eura, Grabar-Kitarović je kazala “Mislim da smo bili spremni i za vrijeme prve Sanaderove vlade. Udaljili smo se u vrijeme vaše vlade”, na što joj je Milanović odgovorio “Opet Sanader. Još malo čovjek će postati polubog. Mi tada nismo bili članica. Dok ste lovili generale po svijetu, nema šanse da bismo ušli”.

“Nazivate me suradnikom političkog komesara. Vi ste imali Račana, izašli ste iz ormara 2000. godine”, replicirala mu je Kolinda, na što je Milanović oštro reagirao.

“Ovo vam ne služi na čast, ovdje se radi o čovjeku koji je naglo umro, u dva mjeseca, nikakav on moj mentor nije bio. Nitko me nije instalirao u NATO”, rekao je.

Na pitanje o Euru, Milanović je kazao “Hrvatska uskoro, ako smanji javni dug, bi mogla ispuniti uvjhete. E sad, gledamo Češku, Mađarsku i Poljsku, ne ulaze u euro, a mogli bi. To su stare države, oni kalkuliraju. Priča da će biti jeftiiniji kredite, ne drži vodu. Ta korelacija ne postoji. Ali nisam protiv, pozivam na razgovor. To su kompleksne teme, kad jednom izgubiš.”

O najavama Kolinde za zapošljavanje ljudi na plaću od 8000 eura, Milanović je kazao: “To je moguće za par ljudi, to nije sistemska mjera. Ja sam mogao ići u komisiju za 20.000 eura. Ovo je manipuliranje.”

“Žao mi je što obeshrabrujete mlade ljude. Tvrdim vam da je to moguće, pričala sam sa SAD-om, Izraelom. Nakon treninga se vratite u državu, 8000 eura je bruto plaća”, odgovorila mu je.

Na pitanje, kome se ljudi mogu konkretno obratiti za taj posao, Grabar-Kitarović je kazala “Riječ je bila o Izraelu, objavit ćemo kad se dogovorimo o kojim se tvrtkama radi. Riječ je o manjem broju ljudi. To je gaming i IT industrija.”

“Ja sam pomagao poduzetnicima. Primjerice, jednoj tvornici. Ako sam sačuvao deset, stvorio 50 radnih mjesta, to je realno. Radio sam za veliku kinesku korporaciju.To je pošteno zarađen novac”, kazao je Milanović.

Na pitanje je li spreman an suradnju s Plenkovićem, Milanović odgovara: ” Da, puno ozbiljniju nego ova perfidna Kolindina igra. Tu sam da pomognem, neće biti prijetnji vladi izvanrednom sjednicom. Sa Plenkovićem dok bude imao većinu surađivat ću.”

“Gospodine Milanoviću, kako je sazivanje sjednice vlade prijetnja. To je bilo pružanje ruke. Što se tiče EV-a, ne znam koja je vaša ostavština. Ne vidim da ste tamo puno učinili, predstavljat ću Hrvatsku kao i do sada”, odgovorila mu je Kolinda, na što je Milanović kazao “Pet godina ste bili predsjednica i došli ste do ograde. Ja to radit neću. Moji tragovi sigurno nisu kadrovska splektarenja preko EPP-a. Ako Hrvatska želi, tu sam.”

Na pitanje koliko ministarstava ima Plenkovićeva vlada, Milanović je rekao: “Ne znam. Ne mora značiti da manji broj ministarstava znači bolji rad. To vam govorim iz pozicije premijera, to je jamstvo da neću pomahnitati.”

“Vlada ima isti broj kao Milanovićeva vlada. Mislim da se može reducirati, u to se ne namjeravam miješati. Ja sam u Bijeloj kući bila niz puta. Trump je u Varšavu došao na moj poziv, bila sam jedan od prvih državnika koje je Trump susreo”, konstatirala je predsjednica.

“Niste imali bilateralni sastanak, to je bio sastanak kod biljarskog stola. Morate biti svjesni sebe”, odgovorio joj je.

Na pitanje kako misli pridobiti Škorine glasače, Kolinda je kazala “Ne dijelim birače na Škorine, lijeve, desne. Sve su to hrvatski birači, tražim povjerenje programom. Stojim uz taj stav da vlast proizlazi iz naroda.”

“Škoro će napraviti ono što oće. Oni su ga gazili, sad hoće da budu sukandidati. Glasači će odlučiti kako oduče, ja ću to prihvatiti”, konstatirao je Milanović pa nadodao

“Škorine birače privlačim kao čovjek. To što je Kolinda 2015. s Petrovom izvela je mali puč. Vi ste prekršili ustav, sastavili ste privatnu vladu, natjerali i Karamarka da prihvati čovjeka koji ne zna hrvatski. I vi meni govorite o puču. Ja ću ustav poštovati kao Bibliju.”

“Vrlo sam bila korektna. Konzultirala sam se s ustavnim pravnicima diljem države, nikakav puč nisam pripremala. A vi ste meni kad je Karamarko donio 76 državnika rekli da mogu osnovati svoju vladu i bit državnica ili bit njegova marioneta”, rekla je Grabar-Kitarović.