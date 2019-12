U FINIŠU KAMPANJE KOLINDA SE ODREKLA PLENKOVIĆA: Jednom rečenicom se ogolila do kraja

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu za Novi list odgovorila je na niz pitanja, pa se, među ostalim, dotakla i svojeg odnosa s premijerom Andrejom Plenkovićem.

“Ja sam uvijek bila i bit ću Kolinda Grabar-Kitarović, a ne Andrej Plenković. Svatko mora biti svoj. A ti, navodno hrabri momci, žele se tući s Plenkovićem preko mene. Neće ići. Prvo se moraju uhvatiti u koštac sa mnom, ali to izbjegavaju. Možda zato što nemaju argumenata za borbu. Članice i članovi stranke će glasati za ili protiv Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima, a kako kao predsjednica Republike Hrvatske nisam u stranci, ne miješam se u unutarstranačke procese. Moji će oponenti u idućih nekoliko dana na sve moguće načine pokušati utjecati na članove HDZ-a, no vjerujte, oni su jedinstveni. Njih, kao i mene, vežu lojalnost i iste one autentične vrijednosti što ih je utemeljio predsjednik Tuđman. To je crta s koje se ne odstupa”, izjavila je Grabar-Kitarović.