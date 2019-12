Turudić: ‘Milanović se grubo ponizio izručenjem Perkovića, a da sretnem Mamića pitao bi ga kako zdravlje i familija’

Autor: Dnevno

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić za N1 Studio uživo komentirao je nepravomoćnu presudu bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu te hrvatskom pravosuđu nedostupnom čelniku mađarskog MOL-a Zsoltu Hernadiju zbog primanja, odnosno davanja mita u aferi Ina-MOL.

Ivo Sanader i Zsolt Hernadi proglašeni su krivima, pri čemu je Sanader dobio šest, a Hernadi dvije godine zatvora. Turudić je tada komentirao “Nije me iznenadila ovakva presuda, niti bi me iznenadilo da je bilo drugačije”.

Turudić je upitan da prokomentira neke vlastite izjave o Zoranu Milanoviću za kojega je kazao da je “boljševik i monarh koji pluta bespućima svog neznanja i bahatosti”, zatim da je u odnosu na pravosuđe “nasilnik u politici koji nastupa iz pozicije sile – ako premijer smije reći da suci u Hrvatskoj namjerno krše zakon, što je to drugo nego nasilje s pozicije sile”.

“Nemam tu što odzeti niti dodati. Ostajem pri tim riječima. Mislim da je to bilo 2014. ili 2015., a bilo je izazvano reakcijama Zorana Milanovića na izručenje Josipa Perkovića, kada se Milanović grubo ponio. Mislio sam to što sam rekao”, potvrdio je Turudić svoje stajalište.

Turudić je za kraj upitan i što bio učinio da sretne Zrdavka Mamića, pitnaje koje je postavljeno predsjednički kandidatima u RTL-ovoj debati.

“Pozdravio bih ga. Pitao bih ga kako zdravlje i familija. Dulji razgovor ne bi bio primjeren funkciji koju obnašam. Mislim da bi i on to shvatio. Ali ne idem u Hercegovinu pa je to pitanje hipotetsko”, kazao je Turudić.