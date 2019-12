TKO U ŠKORINU TIMU ŽESTOKO OPSTRUIRA KOLINDU? Pucaju po šavovima na jednom pitanju

Bitka za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora, do samog je finiša bila neizvjesna, no u konačnici dogodilo se ono na što su hrvatski birači do sada navikli. Drugog kruga domogla su se dva kandidata, dviju najvećih stranaka, HDZ-ova Kolinda Grabar-Kitarović i SDP-ov Zoran Milanović koji se drugog kruga domogao kao relativni pobjednik, s trivijalnom razlikom. Predsjednički izbori, pokazali su osim ovoga kontinuiteta i to da se desnica raslojila između aktualne predsjednice koja se može opisati kao kandidatkinja Plenkovićeva desnog centra i Miroslava Škore koji je kandidat konzervativnije desnice.

Grabar-Kitarović je mora se priznati Škoru, jedva dobila, razlika između ovog dvojca jest svega 40-ak tisuća glasova, a pobjedu nad Škorom šefici države osigurale su Dalmacija i Lika, istovremeno, on je više glasova osvojio u rodnoj Slavoniji, ali i u Zagrebu koji je prije pet godina Josipovića stajao pobjede na izborima, upravo u srazu s Grabar-Kitarović.

U HDZ-u su se, priznaju i sami, od starta bojali za rezultate izbora u metropoli gdje nisu prikupili niti propisani broj potpisa. Sumnjalo se da se dio zagrebačkih HDZ-ovaca u kampanji nije dovoljno angažirao, a osim toga, usred kampanje javnost je svjedočila nesuglasicama i izbacivanjima članova, baš u tom ogranku, također, valja reći kako u vladajućoj stranki drže da je Grabar-Kitarović pretjerala svojim zbližavanjem s Milanom Bandićem, što ju je kada je o metropoli riječ dokusurilo. Bilo kako bilo, u drugom krugu izbora, borba se vodi za Škorine birače, a ne dođe li do konsenzusa, predsjednici bi pobjeda mogla izmaći iz ruku, no u njenoj stranci smatraju kako to nije moguće te žestoko poručuju kako to neće dopustiti.

Da joj treba potpora Škorinih birača, naglasila je i sama predsjednica u noći nakon prvog kruga, šaljući njegovim biračima poruku o zajedništvu, iako je svjesna da su isti ti birači vrlo jasno poslali poruku o nezadovoljstvu, Plenkovićem i aktualnim HDZ-ovim rukovodstvom koje joj uostalom vodi kampanju. Predsjednica međutim ima lijek i za to, kazala je kako sada nije vrijeme za podjele, ono što brine dio HDZ-ovaca jest to što se njene riječi nisu ulovile ni kod Škore, ni kod djela njegovih birača pa su nakon poraza u prvom krugu dodatno zaoštrili retoriku gurajući predsjednicu i Milanovića u isti koš te obećavajući daljnje političke angažmane.

Jasno je kao dan da Grabar-Kitarović ne može računati na potporu Mostovaca, a da je to tako potvrdio je i šef te stranke Božo Petrov koji je pozvao svoje birače da izađu na birališta i prekriže listić. Opredjelio se nije ni Hasanbegović, ali on je ipak ostavio prostora za dogovor, te nije nemoguće da se s njime predsjedničini suradnici ipak uspiju dogovoriti.

Kada je pak o Suverenistima riječ, ni oni se nisu jasno opredjelili i dali potporu predsjednici, no u timu šefice države vjeruju da je posve prirodno da se njihovo biračko tijelo pripoji predsjednici, a ne Milanoviću.