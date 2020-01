THOMPSON PROTIV ŠKORE? Na izborima neće podržati Milanovića!

Zaokružiti ću broj tri, svoj narod”, poručio je to ovih dana bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro, koji suprotno očekivanjima ipak nije podržao HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. No, čini se kako njegovo stajalište ne dijeli njegov kum, i glazbeni kolega Marko Perković Thompson koji po svemu sudeći čvrsto stoji uz aktualnu šeficu države. “Thompson svoju državu za koju se je u Domovinskom ratu borio shvaća ozbiljno da bi teret svoje dužnosti samo tako prebacivao na tuđa leđa. Naše je mišljenje kao Thompsonovih suradnika, kako će on izaći na izbore i kako zasigurno neće podržati Zorana Milanovića i njegove “drugove komuniste” koji zahvaljujući podjeli našeg naroda trljaju ruke, računajući da će tako lakše doći na Pantovčak, a nakon toga Hrvatsku ponovo obući u crvenu boju”, poručili su Thompsonovi suradnici s njegove fejs stranice. Inače, otkako je Škoro ušao u kampanju za predsjedničke izbore raspravlja se o njegovom odnosu sa Thompsonom, koji je svojedobno naprasno prekinut, a zanimljivu teoriju tim povodom iznio je Martin Pauk iz NHR-a.

”To s e napose odnosi na slučaj Croatia records, kad je Škoro, kao direktor i manjinski dioničar, uz Huljića, kao većinskog dioničara, htio predati C. Records u ruke Miloševićevom propagandistu i tajkunu Željku Mitroviću, vlasniku TV Pinka i ocu dekadentnog srpskog glazbenog pravca koji se već godinama probija na hrvatsku glazbenu scenu.

Škoro je cijelu prodaju dogovorio u tajnosti, iza leđa svojih kumova i prijatelja, hrvatskih glazbenika, i tako pred gotov čin doveo predaju skoro kompletne domaće diskografije.

Inače, budući da je CR vlasnik autorskih prava na glazbu, tada ona kao tvrtka može, prema važećim zakonima, u potpunosti spriječiti distribuciju domaće glazbe (zabraniti emitiranje) te poticati snimanje, distribuciju i slušanje srpskog cajko-šunda.

Najtužnije je od svega što to Škori nije predstavljalo nikakav moralan problem, tajio je to od kolega glazbenika, a kad su oni to saznali i pokušali “izvući“ svoju glazbu van CR-a (otkupiti prava), otkantao ih je uz podsmijeh i ruganje.

Ipak, zahvaljujući nekim drugim ljudima MPT je uspio od cijele diskografije izvući “Bojnu Čavoglave“ i pokoju pjesmu s početka karijere (jer ih je sam skladao, aranžirao, otpjevao pa je bio nositelj svih prava), a dan-dva nakon toga Mitrović je misteriozno odustao od kupovine.

Ako smatrate da su to čista posla i ako vjerujete da čovjek koji je tako vodio Croatia Records može voditi Republiku Hrvatsku, onda zaokružite njegovo ime.

Ja ne mogu, neću i ne želim.

Ako se takav pokazao kao direktor i dioničar glazbene tvrtke, kako bi se tek ponio kao predsjednik države ili premijer?

Bi li Vučiću prodao Hrvatske šume, vode, HEP, autoceste?

To je sve što ću reći na temu Miroslava Škori”, napisao je Pauk prije desetak dana na svojem fejs profilu.