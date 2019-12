TEŽAK ZADATAK PRED MILANOVIĆEM: Tko može ugroziti njegov rezultat na izborima?

Iako je bivši premijer, a aktualni predsjednički kandidat, Zoran Milanović tijekom sučeljavanja djelovao stabilno i staloženo, u nekoliko navrata tijekom večeri, njegov je temperament ipak dolazio do izražaja. Ne može se reći da Milanović nije dorastao funkciji na koju pretendira, kao kandidat ljevice, baci li se oko na sve ostale koji se tako predstavljaju. On uistinu ima najviše šanse i djeluje najozbiljnije. Međutim, premda djeluje najozbiljnije, izgleda da lijevi birači to ne razaznaju u potpunosti, a ako je suditi po anketama, Milanovićev maksimum je oko 25 posto. Ljevica je, koliko god nam se nakon EU izbora servira priča o oporavljenom SDP-u, i dalje rasturena i raslojena, a borba koja Milanovića očekuje jest bitka za svaki glas. On mora zagrabiti ne samo birače ljevice, već i one s lijevog centra, ukoliko uistinu želi vladati. No na tom polju stoji mu nekoliko sitnih mina koje bi ga mogle skupo stajati. Riječ je o Daliji Orešković, Katarini Peović pa i Deanu Kovaču, koji bi mu mogli odnijeti mali, ali osjetan postotak glasova. Nadalje, ne treba zanemariti niti Mislava Kolakušića jer on i Milanović grebu po sličnim biračkim bazenima. Tijekom sučeljavanja, Orešković se doista pokazala kao žena koja zna komunicirati, bila je jasna, imala dobar nastup i u konačnici mogla bi joj se dati ocjena dobar, iako se previše bazirala na aktualnu predsjednicu, ignorirajući ostatak kandidata. To se odnosi i na samog Milanovića s kojim se žešće trebala sučeliti, pošto su i on i ona u studio došli kao svojevrsni predstavnici ljevice. Kolakušić je pak, sadržajno djelovao pomalo prazno, od njega se očekivalo više dinamike i borbenosti, koju nije pokazao. Kovač je pak, bio neprimjetan, ali borba sa sučeljavanjem nije ni počela, ni završila. I baš zato Milanović ima težak zadatak.