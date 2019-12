SVI DOKAZI NA JEDNOM MJESTU! KRTICA U KOLINDINOM TIMU: Tko radi za Milanovića?

Sabotaža, riječ je to koja se otkako je predsjednica Kolinda Gabar-Kitarović odlučila upustiti u bitku za još jedan mandat kontinuirano ponavlja. O sabotaži je među prvima progovorio HDz-ov dodajen spominjući kompromitirajuće video uratke koji bi mogli naštetiti predsjednici te ne precizirajući iz čije bi radionice oni mogli izaći, no izgleda da predsjednicu ne opstruiraju samo oni koji su joj se na predsjedničkim izborima predstavili kao konkurenti, u njenom timu i među savjetnicima koji joj vode kampanju stanje je najblaže rečeno konfuzno, a da je tome tako potvrdila je i debata na RTL-u na kojoj je usred žustre rasprave između šefice države i Zorana Milanovića jedan od stožera zatražiop da se preskoči posljednji krug pitanje jer su se prethodni djelovi oduljili. Premaa su oba stožera odmah nakon sučeljavanja ustvrdila kako nisu oni ti koji su inzistirali na prekidu s RTL-a su se javnosti obratili priopćenjem upirući prst u predsjedničinu savjetnicu Renatu Margaretić Urličm koja je došla zajedno sa članovima njenog izbornog stožera. “Ona je, tijekom emisije, ušla u režiju i zatražila da se ‘zbog produljenog trajanja i umora predsjednice, debata završi’”, rekli su s RTL-a. Možda bi ovaj potez koji je diskreditirao predsjednicu bio razumljiv, da se miris sabotaže ne širi predsjedničinom kampanjom od starta, i to sabotaže u kojoj po svemu sudeći sudjeluje i netko od njenih ljudi, kojima naivno vjeruje. Treba podsjetiti kako su predsjedničini suradnici na samim počecima kampanje, kada je predsjednica predstavljala svoj program novinarima podijelili papire s didaskalijama kojima je uz govor pisao i naputak o tome kako se predsjednica treba ponašati prilikom držanja istoga.

I prije nekoliko dana, predsjednica se na sučeljavanju na N1 televiziji pojavila bez prethodne najave, a premda je tu situaciju mogla okrenuti u svoju korist jer se na sučeljavanju nije pojavio Milanović, na koncu su svi pričali o tome kako je predsjednica birače pozvala da glasaju za Milanovića. Ubrzo potom ona sama objasnila je kako je do toga previda došlo. ”Netko mi je jutros krivo rekao”, argumentirala je predsjednica svoj gaf, aludirajući na nekoga iz njenoga tima. Tko zna, možda je to onaj neko čijim je zaslugama uoči izborne noći predsjedničin stožer u pozivu medijima aktualnu predsjednicu i svoju kandidatkinju nazvao Kolinda Grabar-Vuković. ”Nema nikakvih tajni i naputaka koji su skriveni”, tim je riječima glasnogovornik predsjedničine kampanje Zoltan Kabok opravdavao to što su u medije procurili napuci voditelja kampanje Ivana Anušića, koje je sastavio HDz-ovcima kako bi ih u deset točaka uvjerio da Grabar-Kitarović mora biti ponovno izabrana. Te upute, procurile su u javnost, a predsjednica je time pokazala da ne kontrolira svoj tim, ali da kontrolu u rukama ne drži niti Anušić, koji nije adekvatno reagirao niti na nesreću koja je zadesila Grabar-Kitarović usred kampanje kada je autobus u kojem se vozila izazvao prometnu nezgodu, i produžio dalje. Sve i da se takve neugodnosti dešavaju, malo je neobično što je javnost to doznala prvo iz medija, a tek onda na reakciju se s desetak sati zakašnjenja odlučio njen tim.