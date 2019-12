ŠOK! PROCURILA ŠKORINA STARA IZJAVA O PLENKOVIĆU: Ovo mu ruši kampanju? Pa što je to govorio

Autor: Dnevno

Iako je danas prilično kritički nastrojen prema premijeru Andreju Plenkoviću, čini se da predsjednički kandidat Miroslav Škoro nije uvijek dijelio to mišljenje. Da je tome tako potvrđuje i njegov razgovor za bosanskohercegovački portal Klix.ba koji datira iz ožujka 2017.godine.

“Moj dojam je da se Savez komunista Hrvatske raspao na dvije stranke: SDP i HDZ, ali mentalni sklop je isti. Ne mislim ništa dobro o politici HDZ-a od 1995. do unazad nekoliko godina. Dolaskom Plenkovića okrenuta je nova stranica u politici HDZ-a, on je vrhunski europski političar ali ne znam koliko će imati snage i sposobnosti da okupi ljude koji će napraviti nužne reforme”, rekao je, ističući kako svaki narod ima “vlast kakvu zaslužuje”, tvrdio je tako među ostalim u to vrijeme aktualni predsjednički kandidat.