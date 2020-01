SMIJE LI PLENKOVIĆ MRDNUTI? Milanovića podržao Pupovac! U njegovu timu likuju

”Pobijedio je kandidat koji zagovara normalnost i toleranciju”, izjavio je šef SDSS_a i koalicijski partner HDZ-a Milorad Pupovac komentirajući rezultat predsjedničkih izbora, iz kojih je u prvom krugu kao pobjednik izašao Zoran Milanović.

Ovim je riječima, Pupovac diskretno podržao bivšeg premijera s kojim je svojedobno vrlo korektno surađivao pa se tako zahvaljujući Milanoviću skoro domogao Bruxellesa i Europskog parlamenta nakon što mu je ovaj dao mjesto na SDP-ovoj listi. Kako je nadalje komentirao Pupovac najvažnije je to što Milanović poručuje da je rat završen i da trebamo graditi mir, a da je Plenkovićev koalicijski partner svjesno, ili ne ipak potpomogao Milanoviću potvrđuju i glasovi iz prvog kruga. Primjerice, u općini Negoslavci, u Vukovarskoj županiji u kojoj žive uglavnom Srbi Milanović je dobio 73 posto glasova, a na drugu poziciju smjesila se Katarina Peović s devet posto glasova, zanimljivo je spomenuti kako su za Peović u Puli i potpise prikupljale žene iz SDSS-a koje su to same priznale tijekom njenog gostovanja u tome radu.

Milanović je dobro prošao i u Borovu, gdje je dobio 63 posto glasova, a slijedi ga također Peović, u općini Borovo živi inače skoro 90 posto glasova. Dobro je bivši premijer prošao i u gradu Vukovaru, ondje je izbore osvojio Škoro, aktualna predsjednica završila je na drugoj poziciji, no za njega je glasalo 23 posto birača. Prema posljednjem popisu stanovništva u Vukovaru živi oko 35 posto Srba, i Donji Lapac Milanoviću je donio 59 posto glasova, a ondje pak živi 80 posto Srba, ista situacija vrijedi i za Gvozd gdje je oko 90 posto pripadnika srpske manjine, dok je Milanović od tamo izvukao 47 posto glasova.

U Milanovićevu stožeru i sada, nakon prvog kruga ne kriju zadovoljstvo Pupovčevom potporom, kako kažu svaka podrška im je dobro došla, a posebno im laska ona koja stiže od čovjeka koji uviđa da je suradnja s Plenkovićem možda ipak promašena.