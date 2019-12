Škorini glasači ljutiti su i frustirani Plenkovićevom politikom: Mogli bi dati glas Milanoviću?

Autor: Dnevno

“Predsjednica je već jako dugo pod pritiskom i to se vidi. S jedne strane, Zoran Milanović nema što izgubiti, on ja izazivač. S druge strane, ona može puno izgubiti, ne samo svoju poziciju nego i sve ono što s tom pozicijom ide. U njezinu sinoćnjem govoru bilo je dosta praznih fraza koje su bila opća mjesta. Taj je govor bio primjereniji stranačkoj konvenciji nego rezultatima prvog kruga predsjedničkih izbora. Ona je pokazala umor, nepreciznost, kontroverznost, pokušala je parafrazirati Milanovićev govor, obraćala se izravno Škorinim glasačima”, ocijenio je politolog prof. dr. Pero Maldini koji je jutros u radijskoj emisiji “U mreži Prvog” zajedno s prof. Bertom Šalajem analizirao prvi izborni krug.

Maldini nije siguran da će Grabar-Kitarović dobiti Škorine glasače u drugom krugu.

“U pitanju je struktura ljutih i frustriranih ljudi, oni su već dugo frustrirani Plenkovićevom politikom. Moguće je, u tom smislu, da dio tih ljutih Škorinih glasača glas da Milanoviću, dakle potpuno suprotnoj političkoj opciji. Sve ovisi o tome što će i jedan i drugi kandidat učiniti u ovih 15 dana i kako će voditi kampanju”, poručio je Maldini.

Prof. Berto Šalaj za govor Grabar-Kitarović rekao je kako sinoć nije bilo skandaloznih i bizarnih izjava poput onih iz kampanje, ali se vidjelo da je predsjednica nesigurna. Prof. Berto Šalaj za govor Grabar-Kitarović rekao je kako sinoć nije bilo skandaloznih i bizarnih izjava poput onih iz kampanje, ali se vidjelo da je predsjednica nesigurna. Istaknuo je kako se ona držala napisanog teksta, čitala je govor koji je bio prepun patetičnih fraza, tako da je u tom smislu pokazala da je potresena i iznenađena rezultatom i Škorinom blizinom.

Pero Maldini smatra kako je Milanović održao vrlo efektan, koncizan i neočekivano dobar govor.

“On je bio vrlo inkluzivan u svome govoru. On je, za razliku od onog Milanovića ‘ili mi ili oni’, koji je bio vrlo ekskluzivan, gdje je isključivao do krajnosti, što je i neprimjereno demokratskom diskursu, napravio zaokret od 180 stupnjeva”, rekao je Maldini pa nastavio:

“Možemo reći da je on u poziciji premijera do krajnosti zaoštrio tu razliku, međutim, u poziciji predsjednika koji mora biti inkluzivan, on je naprosto 100 posto uskočio u tu ulogu, odnosno u tu vrstu diskursa. Predsjednik bi trebao biti pomiritelj i onaj koji balansira te različitosti”.

Smatra da je Milanovićev govor bio superiorniji i nastupom i ozračjem i konciznošću u odnosu na govor aktualne predsjednice koja sve to nije bila, prenosi Slobodna Dalmacija.