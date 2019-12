ŠKORIN TIM RAZOTKRIVA PRLJAVU STRANU SUČELJAVANJA: Zar je ovo moguće?

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih se dana našla u fokusu javnosti, stoga što je odbila sva sučeljavanja na komercijalnim televizijama, na koja je bila pozvana, no u posljednjem trenutku prelomila je te iznenada prihvatila pozit HTV-a pristajući sudjelkovati na predizbornom sučeljavanju. Nakon nje, na obračun pred gledateljstvom pristali su i Zoran Milanović i Miroslav Škoro., ali i ostatak predsjedničkih kandidata koji će tijekom večeri odmjeriti snage. U stožeru Zorana Milanovića od sučeljavanja ne očekuju previše, Milanović se za to pripremao, ali ne pretjerano intenzivno. Kako je izjavio nastojati će biračima objasniti što smatra da bi trebalo biti funkcija predsjednika, a to očekuje i od svojih protukandidata. U stožeru Miroslava Škore smatraju da je debata namjenjena zaštiti Kolinde Grabar-Kitarović.

– Večeras ne očekujemo ozbiljnu raspravu. Ta forma (svih 11 kandidata u studiju, nap. a.) služi da maksimalno zaštiti aktualnu predsjednicu i da određenim žetončićima u studiju osigura prostor za napade na Miroslava Škoru. Ujedno se još jednom ispričavamo gledateljima RTL-a i Nove TV koji su zbog čudne taktike aktualne predsjednice ostali uskraćeni za pravu debatu – poručili su za Jutarnji list iz Škorine kampanje. Predsjednica Grabar-Kitarović kako saznajemo iz njenog stožera otkazala je sve ranije zakazane događaje te se za sučeljavanje priprema od ranog jutra, najveću ulogu u tome djelu ima njen glasnogovornik Zoltan Kabok, dok će doprinijeti i Ivan Anušić.