SKANDAL NA POPISU ŠKORINIH DONATORA! Sudilo mu se za kriminal: Zna li Škoro za ovo?

Prema podacima dostavljenima DIP-u predsjednički kandidat Miroslav Škoro dosad je na kampanju potrošio 2,24 milijuna kuna, a na oglašavanje 380.625 kuna. Premda Škoro nema velikih donacija koje pojedinačno premašuju 30 tisuća kuna, na njegovom popisu nalazi se 71 donator. Među njima našlo se nekoliko zanimljivih imena poput primjerice Nicka Kačića Miošića koji je Škori donirao 30 tisuća kuna, inače, ukupno je prikupljeno 338.317 kuna, a Škoro je ionako tvrdio da je većinu potrošenog novca osigurao iz vlastita džepa. Onaj dio koji nije stigao iz njegova džepa došao je od bivšeg Sanaderova odvjetnika Gorana Suića, radi se o iznosu od 2000 kuna. uz to, Zlatarna Dodić moćnog Paška Dodića za Škoru je izdvojila deset tisuća kuna. Inače, Suić je Škoru ranije i privatno posjećivao u društvu nekadašnjeg HSLS-ova gospodarskog stratega Josipa Budimira, a kako je u to doba rečeno, Suić i Škoro prijatelji su dva desetljeća te nerijetko zajedno pješače na Sljeme. Njihov srdačan susret zabilježen je i na promociji Škorinog spota ‘Alaj volim ovo sve’, kada je održana promocija novih izdanja tamburaških sastava Salaš i Slavonski dukati te degustacija vina Graševina Škoro 2017.

Tom događaju tada su prisustvovali i arhitekt Jerko Rošin, također jedan od prijatelja bivšeg premijera Ive Sanadera te glumica Anja Šovagović Despot. O Suiću su mediji pisali i zbog optužnice koja je protiv njega svojedobno podignuta zbog štete od skoro 3,5 milijuna kuna načinjene brodskoj tvrtki Đuro Đaković aparati, kojoj je navodno naplatio poslove koje nije obavio. Ta presuda u jednom je stadiju postala pravomoćna, potvrdio ju je zagrebački Općinski kazneni sud na koji je postupak stigao iz Slavonskog Broda. Međutim, od podizanja optužnice dogodio se obrat jer je slučaj u međuvremenu vraćen u istragu. Suić se trebao naći na optuženičkoj klupi zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, odnosno sumnji da je Đuri Đakoviću u dogovoru s bivšim direktorom tvrtke Lukom Čarapovićem u dva navrata naplatio dva računa za odvjetničke poslove, koje je obavljalo drugo odvjetničko društvo. Prema optužnici, Suić je s ranije optuženim nekadašnjim direktorom Čarapovićem davne 2005. godine sklopio ugovore o zastupanju i aneks ugovora kojim je njegovo društvo preuzelo zastupanje u dvama sporovima. Od direktora je zatražio da mu isplati naknade za zastupanje za koje mu je ispostavio i račune, premda je bio svjestan da njegovo odvjetničko društvo nije pred sudovima zastupalo tvrtku. Sve poslove iz te oblasti obavljao je odvjetnik iz Slavonskog Broda. Direktor tvrtke, prema tadašnjim konstatacijama tužiteljstva, imao je spoznaje o tome da računi koje mu je uspostavio odvjetnik nisu osnovani, no usprkos tome nalaže isplate, pa se prema prvom ugovoru na račun trgovačkog društva isplaćuje u ožujku 2005. više od milijun kuna. Po drugomu, u ožujku godinu kasnije, više od 2,3 milijuna kuna. Time se odvjetničko društvo na štetu tvrtke iz Slavonskog Broda okoristilo za gotovo 3,5 milijuna kuna, kaže tužiteljstvo. Ipak, Suić je tvrdio kako ga Hrvatska gospodarska komora zbog toga posla nije kaznila jer je sve bilo u skladu sa zakonima i propisima, a posumnjao je i da su razlozi pokretanja postupka protiv njega nakon deset godina druge naravi. Kada je pak o zlataru Dodiću riječ, on je poznat kao prijatelj bivšeg šefa Dinama Zdravka Mamića, a u dijelu medija spominjan je i kao jedan od gostiju na čuvenoj rođendanskoj proslavi koju je Mamić organizirao za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.