SILVANO HRELJA IZ STOŽERA ZA DNEVNO: Otkrio zašto će Milanović pobijediti! ‘Umirovljenici nisu zaboravili što je Milanović učinio za njih!’

Autor: Dnevno T.Š/ V.K

Silavano Hrelja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika također je u izbornom stožeru Zorana Milanovića, a za Dnevno je komentirao izborne rezultate i objasnio zašto Milanović ima potporu umirovljenika.

Mislim da će ova razlika, ako ne i veća opstati do kraja večeri. Mislim da je to očekivano jer znam kako gospodin Milanović stoji među umirovljenicima. Oni kad im je stalo izlaze na birališta, pa unatoč i ovom teškom vremenu. Milanovića se poprilično neopravdano napada da je mogao učiniti više za umirovljenike, međutim umirovljenici ne zaboravljaju da su to bila užasno teška vremena i onda kad smo došli na vlast borili smo se s kostima iz ormara, ali unatoč tome krenulo je usklađivanje mirovina koliko se moglo. Za njegove vlade napravili smo jednu malu reformu mirovinskog sustava, i tada su nas oni koji su glorificirali prethodnu reformu žestoko napadali, ali učinilo se onoliko koliko se moglo i sada s vremenskim odmakom umirovljenici znaju u kojem vremenu se nešto napravilo.

Umirovljenici su poslali poruku Kolindi i HDZ-u jer se u teškim uvjetima poznaju junaci, a on je u doista teškim uvjetima znao misliti o umirovljenicima.

Također, Hrelja poručuje da se ne boji da će svi Škorini glasovi i glasovi umirovljenika u drugom krugu otići Miroslavu Škoru. “Ja sam siguran da će oni u drugom krugu izaći u još većem broju, siguran sam da je i ovo vrijeme utjecalo na to da manje umirovljenika izađe na birališta, a 5. siječnja 2020. godine oni će svi biti doma i sigurno će izaći u velikom broju.

Što bi Milanović mogao učiniti unutar svojih ovlasti?

On bi mogao biti promotor jedne drugačije Hrvatske, međugeneracijske solidarnosti i politike koja vodi računa o svakom svom građaninu i na taj način bi mogao promovirati i politike koje imaju za cilj smanjenje siromaštva u Hrvatskoj. On bi kao autoritet, svojom retorikom i poznanstvima doista mogao napraviti preokret u Hrvatskom društvu.