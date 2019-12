SAMO JE JEDAN POTEZ BIO DOVOLJAN! HDZ-ovci uvjereni: Evo zašto je Kolinda pobjedila Škoru

Neovisni kandidat bez stranačke infrastrukture Miroslav Škoro u prvom je krugu predsjedničkih izbora završio svoju borbu za Pantovčak. Međutim, valja reći kako je HDZ-u s te pozicije uzeo 464.186 glasova, te zmalo ugrozio kandidatkinju vladajuće stranke, koju je spasila stranačka mašinerija, čiji su se predstavnici okupili na skupu u Ciboni.

Mnoge je te prigode iznenadio izlazak Milijana Brkića na pozornicu, te svojevrsni povratnički govor kojega je održao najavljujući ono što se kasnije obistinilo, ozbiljniji angažman u kampanji aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Kada su u HDZ-u vidjeli kako stvari stoje i da je vrag odnio šalu te da im pobjeda klizi iz ruku, odlučili su zbiti redove i staviti sve glave na jedno mjesto, kako njihova stranačka kandidatkinja ne bi ostala bez pobjede i u drugom krugu izbora.

Shodno tome Plenković je napokon postigao cilj, i uspio čak i svoje oponente barem privremeno pozvati na zajedništvo, oni njegov poziv nisu odbili, jer za mnoge od njih predsjednica se s Plenkovićem ne može poistovjetiti.

S Brkićevim ozbiljnijim angažmanom, u drugom se krugu očekuje dizanje stranačkih organizacija i svih raspoloživih mašinerija na noge, a kako svjedoče dobro upućeni, ništa se više u vladajućim redovima ne prepušta slučaju.

”Pobjedi li Milanović HDZ-u se ne piše dobro niti na parlamentarnim izborima, a to nikome, pa ni najljućim Plenkovićevim rivalima nije u interesu. Svatko je u stranci iz svojih pobuda, neki zbog vlastitih interesa, a kada to dođe u pitanje, onda se prestaje pitati tko je čiji igrač, svi smo isti. U vodstvu HDZ-a ozbiljno se razmatra i analizira Škorin rezultat, procjenjuje se što bi on dalje mogao napraviti, no prvi, i primarni cilj svakako je povratiti njegove birače, lijepo je to Brkić opisao, vratiti dite materi, baš kao što se Stevo Culej povratio i predomislio kada je vidio da Škoro ne može kapitalizirati do kraja ono što je najavio”, objašnjava odnose snaga unutar HDZ-a naš sugovornik iz vrha stranke.