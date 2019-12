RUŽA ZA DNEVNO: Samo jednim potezom Kolinda može pridobiti Škorine glasače!

Autor: Dnevno

Eurozastupnica i dopredsjednica Hrvatske konzervativne stranke Ruža Tomašić s redakcijom portala Dnevno razgovarala je o rezultatima prvog kruga predsjedničkih izbora i o tome što se može očekivati od drugog kruga. Tvrdi da je razočarana mandatom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali smatra da Zoran Milanović ne može računati na glasače Miroslava Škore.

“Ja sam stvarno očekivala da će Škoro ući u drugi krug, vjerovala sam da narod želi promjene i da želi nešto novo. Mislila sam da se ovaj put neće birati manje zlo, nego da ćemo konačno izabrati dobro. Razočarana sam, ali opet, 24% glasova nije loš rezultat, dapače, nikad treći kandidat nije dobio toliko”, započinje razgovor Ruža Tomašić.

Nadodaje da će Škoro s tim rezultatima izaći na parlamentarne izbore uz Suvereniste i da je to velika prilika da se desnica konačno ujedini. “Nadam se da će ljudi konačno shvatiti da ima života i mimo HDZ-a i SDP-a. I jedni i drugi bili su dosta na vlasti i pokazali što znaju, što mogu, a većinom su pokazali što ne mogu. Mislim da je vrijeme za smjenu!”

Svi grijesi Kolinde Grabar- Kitarović

“To su sve ljudi koji razmišljaju svojom glavom, ali s obzirom na to kako je do sada vodila kampanju, ne vjerujem da će joj dati glas. Ona mora potpuno promijeniti svoj pristup“, poručuje Ruža Tomašić, nadodajući da je razočarana izbornim obraćanjem Kolinde Grabar-Kitarović biračima.

“Da sam na njezinu mjestu, rekla bih što sam učinila tijekom mandata, što mi preostaje učiniti i što novo planiram učiniti. Poručila bih također da mi ne treba ničije odobrenje, da sam neovisna o stranci i da ću raditi po svome, odnosno biti i opozicija vladajućoj stranci ako treba. Voljela bih da ponovi govor iz 2014. godine i da se drži toga. Ona se odonda jako promijenila. To nije predsjednica kakva je bila na početku. Značajno se promijenila.”

“Ona je kroz svoj mandat više pazila što će HDZ reći i brinula se o tome da ne naljuti Plenkovića. Trebala je biti svoja, pa što bude, bude. Umjesto toga, podredila je svoj mandat tome da bude ponovno izabrana i da se svidi strukturama u HDZ-u”, kaže Ruža Tomašić i nadodaje: “Iz početka je napadala Plenkovića i bila je kritična, a onda je vidjela da oni nisu sigurni ni u to hoće li je uopće podržati na izborima. Njezino ponašanje je čudno. Jednom će reći da Vlada radi svoj posao, drugi put će reći da ne radi dobro svoj posao. Tako ne može. Ona mora biti svoja, a u zadnje vrijeme uopće nije svoja”.

Zoran Milanović ne može računati na glasače Miroslava Škore

“Što se tiče Zorana Milanovića, on je bio predsjednik Vlade, oboje su bili u Vladi, i po čemu on sada misli da je sposoban biti predsjednik ako nije bio sposoban biti predsjednik Vlade. On nije ništa odradio. Hoće li dobiti Škorine glasove ili ne, sada potpuno ovisi o Kolindi i o tome kako će se ponašati u idućim danima. Ti birači sigurno Milanoviću neće dati glas. Sad sve ovisi o tome hoće li izaći na izbore i zaokružiti nju ili ostati doma”, smatra Ruža Tomašić.

Što Kolinda treba reći Škorinim biračima?

“Kolinda Škorinim biračima može reći da je pogriješila. Ja bih rekla, gledajte, ljudi, pogriješila sam tu i tu, mislila sam da se može ovako, ali tako se ipak ne može. Neću razmišljati više što predsjednik Vlade želi i bit ću sukreator, neću dopustiti da se politika kreira bez mene, pogotovo vanjska politika. Vjerujte mi, ništa mi neće promaknuti, ja sam od sada s narodom i narod će mi biti savjetnik”, govori Ruža Tomašić i nadodaje da se treba riješiti savjetnika koje ima i uzeti nove. “To sve treba narodu reći”, zaključuje razgovor Ruža Tomašić.