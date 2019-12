ROJS ZA DNEVNO ODGOVORIO JURIČANU: Ovo morate pročitati!

”Kapelan, ma šta bi mu odgovorio, on je sam rekao sve, on se zabavlja, ni na jedno pitanje nije ozbiljno odgovorio, sve ste sami vidjeli, zeza se. Tako da to je njegov stil, tako će dobit koji postotak i tako je išao u kampanju da ima malo koristi. Evo ako postanem kapelan u vojsci, ja ću njega pozvati na ispovjed, ako on nema velikih grija”, kometar je to Ljube Ćesića Rojsa na osebujnog Darija Juričana koji ga je tijekom sučeljavanja na javnoj televiziji uz ministra Krstičevića predložio za vojnog kapelana, obećavajući mu povratak u vojsku.

Ipak, ono što je Rojs još primjetio jest i spominjanje predsjednika Tuđmana tijekom debate. ”Pa vidite, što se tiče Tuđmana on je najveći Hrvat u povijesti hrvatskog naroda, stvorio je hrvatsku državu, ujedinio je, uvijek je jednim okom gledam na hrvatski narod u BiH, znao je cijeniti koliko je to hrvatski narod platio žrtvu za domovinu”, kaže Rojs s posebnom dozom respekta, te naglašava da o Tuđmanu nitko od kandidata nije temeljito odgovorio. ”On je bio povjesničar, vojnik, vizionar i čovjek koji je doživio katarzu, osjetio je i doživio što se čini hrvatskom naordu, osjetio je povijesnu priliku i stvorio nam s hrvatskim narodom hrvatsku državu, osluškivao je bilo hrvatskog naroda i njemu služio, a Tito je razbojnik i najveći zločinac u povijesti hrvatskog naroda”, konstatira naš sugovornik dodajući da je on bez suđenja pobio nevini hrvatski puk, intelektuace i mladost.

Kada je o predsjedničkim izborima riječ Rojs je postojan. ”Ja sam uz predsjednicu, ona će i pobijediti. Ja sam uz svoju predsjednicu budite sigurni ona će pobijediti u drugom krugu sa Milanovićem, a Škoru pozivam da pozove svoje birače da glasaju za predsjednicu, ja razgovaram s ljudima, on je moj prijatelj i još ima priliku pozvati glasače da se priklone predsjednici”, zaključuje Rojs.