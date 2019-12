RIJEČI SU SUVIŠNE! Škoro poručio: ‘Kršćanski je pomilovati ako se to može. Nemojte biti oni koji broje krvna zrnca’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro razgovarao je s novinarima N1 televizije i tom je prilikom komentirao vlastitu izjavu o mogućnosti pomilovanja ratnog zločinca Tomislava Merčepa. Evo što je odgovorio na pitanje bi li pomilovao i srpske ratne zločince.

“Kad je netko okrivljen pa osuđen, postoji procedura po kojoj netko izdržava kaznu. U toj proceduri postoji mogućnost pomilovanja i to je u ingerenciji predsjednika. Pitali su me bih li pomilovao Tomislava Merčepa, rekao sam da bih, ako se ispune zakonski uvjeti za to. Uostalom, to je humanitarno pitanje, čovjek je u teškom zdravstvenom stanju.

Kršćanin sam i grozim se činjenice da je Đuro Brodarac umro u uvjetima u kojima je umro u istražnom zatvoru u Osijeku”, pokušao je Škoro pojasniti vlastitu izjavu o Merčepu. A zatim se na traženje novinara osvrnuo i na pitanje povjesničara Hrvoja Klasića, kojeg je zanimalo bi li pomilovao Ratka Mladića i Vojislava Šešelja, koji su isto tako bolesni, prenosi N1. “Svatko tko ispunjava uvjete i u teškom zdravstvenom stanju je – kršćanski je pomilovati, ako se to može. Nemojte biti oni koji broje krvna zrnca”, odgovorio je Škoro.

Podsjetimo, povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao, među ostalim, izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore o pomilovanju Tomislava Merčepa osuđenog za ratni zločin. “Žao mi je što slušajući Miroslava Škoru imam osjećaj da bi on javno jedno, a privatno drugo. Uporno bi htio biti desničar, a nema eros za to. On u polutajnim prostorijama govori da bi Jasenovac trebalo preorati, a kad ga javno pitaju, kaže da nije tako mislio”, rekao je Klasić. “Sad javno govori da je pomilovanje Merčepa iz humanih razloga, jer je čovjek bolestan. Pa i Ratko Mladić i Šešelj su isto tako bolesni, bi li i njih trebalo pomilovati? Bi li Vučiću predložio da pomiluje Mladića i Šešelja? To je neprincipijelno, kukavički, kako se često desničari kod nas ponašaju”, rekao je Klasić.