Relković: ‘Ovo je razlog zašto Brkić ne može pomoći Kolindi da pobijedi na izborima!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Politički analitičar Ivica Relković u Novom danu na N1 govorio je o strategijama predsjedničkih kandidata u drugom krugu izbora.

Upitan koliko bi moglo biti presudno uključenje Milijana Brkića u kampanju Kolinde Grabar-Kitarović, Relković je kazao da to neće biti presudno jer Brkić nema utjecaj izvan HDZ-a.

“Milijan Brkić može angažirati HDZ-ove mreže. HDZ-ove mreže mogu dosegnuti maksimum 25 do 30 posto od ukupnog broja birača. Može stabilizirati stranku, sve izvan stranke ne. On nema doseg izvan HDZ-a”, rekao je.

Strategije i taktike su se podijelile, smatra Relković. “Zoranu Milanoviću odgovara da on bude u fokusu osobno, što manje Davora Bernadića i članova tima, dok kod Grabar-Kitarović imamo čitav niz ljudi koji govore o angažmanu. To znači da Milanović ne smije pogriješiti, a Grabar-Kitarović mora učiniti sve – apsolutno sve i ići na, da malo parafraziram Škorino – sve ili ništa. I oni vide da je Milanović u, ne maloj, nego bitnoj prednosti”, istaknuo je.

Relković smatra kako strategija prema kojoj Andrej Plenković i ministri, zbog toga što su dostupni medijima, odgovaraju na pitanja koja bi inače bila postavljena Grabar-Kitarović, ne pomaže aktualnoj predsjednici.

“To ne nosi prednost Grabar-Kitarović, što ne znači da bi joj prednost nosilo da se uvijek ona pojavi. Znala je izreći gafove koji su je kasnije pratili, koje nije mogla oprati nego ih je tumačila, tako da se sve više dodatno zakopa”, kazao je. Smatra da je Milanović trenutačno u prednosti.

“U utakmicama jedan na jedan ne koriste drugi, oni ne daju snagu. Ne biramo Vladu. Sad ispada da su Grabar-Kitarović, u odnosu na Milanovića, sučeljavanja minus. U prvom krugu joj je resetiralo kampanju nakon gafova. Jedan na jedan nije isto. Ne morate samo poentirati, možete i pogriješiti. To je zadnja karta na koju Grabar-Kitarović može ići, ne zato hoće li ona pogriješiti, nego hoće li Milanović pogriješiti. On je u prednosti, on ne smije pogriješiti”, naglasio je.