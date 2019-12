RASPUDIĆ O SUČELJAVANJU: Milanović i Kolinda na ovo nisu odgovorili! Što je svima promaklo?

Kolumnist Večernjg lista Nino Raspudić u svojem se posljednjem tekstu osvrnuo na sučeljavanje predsjedničkih kandidata na javnoj televiziji, djelove kolumne u cijelosti prenosimo:

Na javnoj televiziji u utorak je održano “sučeljavanje” predsjedničkih kandidata. Čak ni etimološki nije bilo riječ o sučeljavanju jer “sučeliti se” znači isto što i suočiti se, stati jedan nasuprot drugog, licem u lice.Ovdje je jedanaest kandidata stajalo postrojeno u vrstu, kao u reality showu, okrenuti prema kameri i dovedeni u situaciju da unutar jedne minute moraju odgovoriti na najsloženija politička pitanja. Nekima je i to bilo previše, pa im je preostalo i minutaže i replika koje nisu iskoristili. Show (pokazivanje kandidata) je trajao dva i pol sata, dakle 150 minuta pa ako odbijemo vrijeme koje je otišlo na pitanja voditelja i intermezza, svaki od njih je imao desetak minuta da se predstavi biračima, iznese svoj program i debatira s protukandidatima. Teško da će to pokazivanje kandidata značajno utjecati na birače. Nešto se moglo vidjeti, neka pitanja su postavljena, no brojna druga su ostala lebdjeti u zraku.

Osobno bih kandidate pitao sljedeće: Kolindi Grabar Kitarović bih postavio isto pitanje koje sam kako komentator prije pet godina, kad se sučeljavala s Ivom Josipovićem, postavio u studiju, upitan od voditelja prije debate što bih pitao kandidate. Pitanje im iz nekog razloga nije preneseno pa ga sada ponavljam: “Kako komentirate to što je među depešama koje je američko veleposlanstvo iz Zagreba upućivalo u Washington, a koje su iscurile na Wikileaksu 2011., razvidno da su 2009. tadašnji glavni državni odvjetnik Bajić i ravnatelj Uskoka Cvitan izvještavali tu stranu ambasadu o istragama koje vode pa čak i pokazivali povjerljive dokumente? Zašto to nikada nije sankcionirano i što mislite poduzeti po tom pitanju? Usput bih je i pitao da objasni javnosti što je to Trilaterala i zašto je postala član te organizacije.

Zorana Milanovića bih pitao kako mu jugoslavenski diktator može biti bliži od predsjednika demokratske Hrvatske, koji je izabran dvaput na slobodnim izborima već u prvom krugu? Je li Broz želio demokratsku Hrvatsku, zašto je zabranio sve stranke osim jedne, na kojim izborima je dobio legitimitet, zašto mu je poslije smrti posebnim zakonom trebalo štititi “lik i djelo” ako je bio toliko omiljen u narodu, i na koncu, kako takva povijesna preferencija korespondira s rezolucijama Europskog parlamenta koje komunistički totalitarizam de facto izjednačuju s nacističkim?