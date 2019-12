PUHOVSKI ANALIZIRAO DEBATU: Evo kako se snašla Kolinda, a kako Milanović! Prognozirao i budućnost funkcije predsjednika!

Autor: Dnevno

Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski, gdje je iznio svoju analizu jučerašnje debate predsjedničkih kandidata.

“U ovoj debati nema pobjednika, ali to je pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović, jer su svi očekivali da će je Zoran Milanović pojesti. Milanović je bio u situaciji da nije mogao kontrolirati svoj karakter i agresivno je nastupao i time je izjednačavao poziciju s Grabar-Kitarović koja je pričala u prazno i koja je branila čudne vrijednosti i likove iz prošlosti. Taman kad se činilo da se ona ukopala, Milanović bi napravio gaf tipa shizofrenih priča i anulirao njezinu poziciju.

Ona je bila znatno manje loša nego zadnjih tjedana, nije rekla neku očitu besmislicu, ali se pred kraj više nije mogla kontrolirati, dok je Milanović pred kraj bio bolji, no prije je puno toga uprskao. On je stalno spominjao HDZ i time kao da je radio po naputcima Vase Brkića da homogenizira HDZ i tjera one koji vrludaju da se opet svrstaju, da dinamiku grupe okrene ka okupljanju”, rekao je Žarko Puhovski.

Koliki je utjecaj na neopredjeljene imala sinoćnja debata?

“Oboje su više govorili svojima nego onima koje treba pridobiti. Kolinda Grabar-Kitarović lošije stoji prema zadnjim podacima, ali ni jedan ni drugi nisu bili dovoljno ofanzivni oko osvajanja novih birača. Kampanja jest utjecala na neodlučne, ali vjerujem da je postotak jednoznamenkast. Mislim da će biti dosta uska utrka i da do zadnjeg nećemo znati tko će pobijediti.

Ona je ljudima na obje strane išla na živce, imala je repetitivnu metodologiju gdje je ponavljala ‘moj narod’. Kolinda je od prvog trena govorila da je nju izabrao hrvatski narod, čime implicira da su je svi izabrali, a nisu.

Ne radi se o tome da ona dobije nekog s ljevice ili centra, nego s desnice. Pitanje je koji se dio njih može mobilizirati da u nedjelju izađe na izbore”, rekao je Puhovski.

“Ona je frustrirana što je on tretira s prijezirom, a to se s izabranim predsjednikom ne radi. No ne može se politička odluka donositi na temelju razmirica od prije nekoliko godina. Sadržajna strana rasprave je bila u drugom planu. Ona je dva sata i deset minuta govorila u ravnom tonu, bavila se time da ne pogriješi”, kazao je Puhovski.

Dodao je da je ponašanje Kolinde Grabar-Kitarović prema Milanu Bandiću sasvim neprihvatljivo.

“Predsjednica je s gradonačelnikom u poslovnom kontaktu, no ne slijedi da ona njemu treba pjevati na uho i nositi kolače. To je razlika na kojoj se treba inzistirati.

“S nekim mogu razgovarati jer moram po funkciji, ali to ne znači da ću s tom osobom večeras slaviti Novu godinu. Ona je mogla biti s njim oko pitanja koje se tiču lokalne samouprave, protokolarnih stvari, ali službeno ona tu nekog naročitog posla nema. Privatno intimizirano druženje nije razumljivo”, kazao je Puhovski.

Bude li ponovno izabrana na predsjedničku funkciju, Puhovski smatra da će Grabar-Kitarović tu ulogu osramotiti do krajnjih granica.

“Ona će do krajnjih granica osramotiti ulogu predsjednika države, toliko, da će za koju godinu doći do konsenzusa da se predsjednik više ne bira ovako, nego kao u Njemačkoj, na nekom kolegiju, parlamentu. Sve što je pokazivala u zadnje vrijeme garantira nam da bi ona imala pet godina da čini što hoće, a tu bi moglo biti jako neugodnih stvari. No pozitivno bi bilo da ljudi dobiju dojam da ovakav izbor predsjednika nije potreban.

Politički je svejedno tko je od njih dvoje izabran, osim što je za stranke važno da se ne drži kontrola svega u HDZ-ovim rukama, i obratno da se komunjare, kako se može čuti, ne počnu vraćati.

Mi imamo predsjednicu i premijera iz iste stranke, ali ni njih se dvoje nisu slagali. Račan i Mesić se nisu slagali, Josipović i Milanović, itd. Trebalo bi predsjedniku dati ovlasti koje ne dijeli ni sa kim i za koje snosi odgovornost.

Predsjednica je jasno podržala Istanbulsku konvenciju, a desnica to doživljava kao napad. Ona je pročitala konvenciju, ali nije ulazila u rodne probleme koji su se javili u tom pitanju. Značajan dio radikalne ljevice Plenkovića smatra ljevicom, više nego Bernardića”, kazao je Puhovski.

Na pitanje što bi Andreju Plenkoviću više odgovaralo, da pobijedi Grabar-Kitarović ili Milanović, Puhovski kaže da on svakako dobija.

“On ima win – win situaciju, sigurno pobjeđuje ako pobijedi Kolinda Grabar-Kitarović, jer to doista dokazuje snagu HDZ-a. Ona bila toliko nekompetentna i nesposobna kandidatkinja, da bi njezina pobjeda zato paradoksalno bila veći uspjeh.

Svaka šuša može progurati dobrog kandidata, hajde ti lošu kandidatkinju proguraj.

Ako Milanović pobijedi, imamo svi svakodnevna prepucavanja, a Plenković se tada vraća u desnicu. Kada je postalo jasno da Škoro nije u prvom krugu izbora, bilo je jasno i da je Plenković favorit na izborima u HDZ-u”, kazao je Žarko Puhovski.