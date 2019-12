PREVRTLJIVI ŠKORO ‘OTPILIO’ I GENERALE I THOMPSONA: ‘Pjesma ‘Sude mi’ nije pisana za Gotovinu, to je zlonamjerno iščitano’

Autor: s.v.

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro u počeku kampanje nepokolebljivom, čvrstom, desnom retorikom suverno je držao svoju poziciju i bio najozbiljnija prijetnja aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar – Kitarović.

Zahvaljujući nizu Kolindinih gafova, Škoro je dodatno uzeo zalet pridobivši simpatije i predsjedničinih simpatizera koji više nisu mogli tolerirati njezine nekontrolirane ispade, no onda se dogodilo sučeljavanje na HRT-u…

Predsjednica se pribrala i “vratila u sedlo” (koliko je to nakon svega uopće moguće), dok je replikama žestoko napadnuti Miroslav Škoro već na samom početku emisije bio nepovratno “potopljen”, a upravo to bio je trenutak kada su mu kola krenula nizbrdo.

(Ne)vjerodostojan

No, ta nesnalažljivost nerijetko se događa osobama “klimavog” stava koje stavove mijenjaju ovisno o trenutku i okruženju.

Miroslav Škoro danas će na upit “kome je posvetio pjesmu Sude mi” zasigurno bez razmišljanja odgovoriti kako je riječ o Anti Gotovini i ostalim uhićenim generalima i u to ne bi trebalo sumnjati, osobito ako se sjetimo kako je tu pjesmu, orošen suzama, pjevao na koncertima uz jasnu naznaku kome pjeva.

Zašto je prije samo dvije godine u intervjuu za Klix.ba okrenuo ploču i izjavio nešto sasvim drugo – zna samo on:

“Otpilio” i generale i Thompsona

“Voljeti svoje ne znači ne voljeti drugo. Znam da me bije glas nekoga ko pjeva pjesme koje pozivaju na ovo ili ono, ali ja nikada nisam iskoristo riječ Hrvatska u svojoj pjesmi, čak ni imena gradova ili ljudi. Govorim generalno o ljubavi, domovini, vjeri. Nikada nisam rekao da to mora biti katolička vjera, hrvatska domovina ili određeni narod. Svako normalan se tu može prepoznati jer kad pjevam ‘Sude mi’ sude svima. Nisam rekao: ‘Sude Anti Gotovini’, ali ljudi to zlonamjerno iščitavaju kako im paše. Ja pjevam jer smatram da svi imaju pravo pjevati o tome, pjeva i Bruce Springsteen, pjeva i Bono Vox koji je u Sarajevu jako cijenjen”, pravdao se ovom mediju.

Tom prilikom se elegantno distancirao i od Thompsona:

“Jesam s njim otpjevao neke pjesme, ali sam pjevao i s drugim ljudima. To ne znači da dijelim njihov sistem vrijednosti. Kod nas postoji tendencija da svako laje šta hoće. “